Victoria De Angelis dei Maneskin: “Attacchi di panico e ansia. Come li ho superati”

Victoria De Angelis dei Maneskin parla degli attacchi di panico e di ansia che, per un anno, le hanno impedito di uscire di casa.

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, in una lunga intervista rilasciata a Elle, ha parlato di un periodo buio della sua vita. Victoria, infatti, ha raccontato di aver sofferto di attacchi di ansia e di panico che, per un anno, le hanno impedito di uscire di casa.

Oggi, Victoria ne è uscita e con i Maneskin che lei stessa ha creato insieme all’amico Thomas a cui, poi, si sono aggiunti Damiano ed Ethan, sta raggiungendo le vette più alte grazie alla musica con cui stanno entrando nel cuore di tutti. Schietta e sincera, Victoria ha così condiviso la propria esperienza con il pubblico che la segue e che è sempre più numeroso.

Victoria De Angelis dei Maneskin: “In terapia per superare gli attacchi di panico e di ansia”

Victoria, sulle pagine di Elle, racconta di aver vissuto un periodo buio. A 14 anni, infatti, si è ritrovato a non voler più uscire di casa.

“Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo. Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia e agli amici, ma è comunque da sola che impari a gestire certe voragini”, ha spiegato la bassista dei Maneskin.

Ancora oggi, Victoria non nasconde di avere quei momenti in cui si sente più fragile. “Ci sto lavorando, ho i miei momenti, come ogni adolescente. Un tempo ero più insicura. Trucco e vestiti mi aiutano a sentirmi meglio con me stessa, più figa, ma ho periodi in cui vorrei stare in tuta e basta. In quei casi cerco di darmi forza, ricordare che puoi trascorrere una bellissima giornata anche struccata e coi capelli in disordine”, ha aggiunto ancora.



Un periodo che Victoria De Angelis, sul tetto d’Europa insieme ai Maneskin dopo il trionfo all’Eurovision, ha voluto raccontare sinceramente.