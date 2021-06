Jolanda Renga, primo giorno di lavoro: mamma Ambra mostra tutto

Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, alle prese con il suo primo giorno di lavoro. La mamma svela tutto.

Ambra Angiolini, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, mostra il primo giorno di lavoro della figlia Jolanda. Orgogliosa della sua primogenita che, lo scorso 2 gennaio, ha compiuto 17 anni, ha pubblicato alcuni video in cui Jolanda è alle prese con il suo primo giorno di lavoro in un ristorante.

Oltre a studiare, Jolanda ha scelto di provare l’esperienza del lavoro. Nelle storie pubblicate da mamma Jolanda appare accanto alla sua titolare sfoggiando un meraviglioso sorriso che ricorda quello di mamma Jolanda a cui assomiglia, fisicamente, davvero tantissimo.

Jolanda Renga, lavoro in un ristorante: mamma Ambra Angiolini mostra le foto

Nelle foto che vedete qui in alto, estratte dai video che ha pubblicato Ambra Angiolini tra le sue storie di Instagram, Jolanda Renga appare sorridente durante il suo primo giorno di lavoro. La titolare, al suo fianco, svela di essere contenta del lavoro svolto da Jolanda che sorride orgogliosa. “Jolanda e il suo primo giorno di lavoro”, scrive mamma Ambra pubblicando il primo video.

“Jolanda Renga e il suo primo giorno di lavoro… Studio e lavoro”, aggiunge pubblicando un secondo video. Innamorata dei suoi figli, nati dal suo amore, oggi finito, con Francesco Renga con cui ha un ottimo rapporto come hanno più volte sottolineato entrambi, mamma Ambra mostra con orgoglio la sua piccola donna che, a 17 anni, si è tuffata nel mondo del lavoro.

Una grande esperienza di vita per Jolanda che sta crescendo a vista d’occhio rendendo orgogliosi i genitori della donna che sta diventando.

LEGGI ANCHE—>Ambra Angiolini e Francesco Renga, il messaggio che li unisce

«Abbiamo dimostrato coi fatti che, anche se una relazione finisce, la famiglia che abbiamo costruito resta. La mia figlia maggiore, Jolanda, è un essere umano straordinario. Si parla tanto di famiglia tradizionale, ma per me esiste solo la famiglia, anche se una coppia non ha figli», ha dichiarato Ambra durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier na puntata di Domenica In trasmessa il 2 maggio. Jolanda e Leonardo, infatti, sono i grandi amori di Ambra e Francesco Renga.