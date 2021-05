Maneskin: perchè si chiamano così, il significato del nome, in quale lingua è la parola maneskin, chi scrive le canzoni. Le domande più cercate sul web.

Perchè i Maneskin si chiamano così? In quale lingua è la parola Maneskin? Cosa significa in italiano? Chi scrive le canzoni? Quando si sono formati? Chi ha fondato la band? Sono queste le domande sul gruppo di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi più cercate sul web.

Maneskin: l’origine, la lingua e il significato del nome in italiano

I Maneskin sono stati formati da Victoria De Angelis e Thomas Raggi. A loro si è poi unito Damiano David e, successivamente, grazie ad un annuncio su Facebook, il batterista Ethan Torchio.

Il nome è una parola danese e, in italiano, significa “chiaro di luna”. A sceglierlo, prima del successo e della partecipazione a X Factor nel 2017, è stata Victoria, di originde danese, in occasione della partecipazione ad un contest. Dopo aver pensato ad una serie di parole in danese, la scelta di tutti è ricaduta su “Maneskin”. Inizialmente avevano pensato di cambiarlo, ma alla fine, non l’hanno più cambiato.

“È una nazione molto importante, poiché sono danese per metà, la Danimarca è stata importante anche per noi Måneskin, siamo stati in Danimarca su palchi spettacolari. Il nostro stesso nome è nato quasi per caso, Måneskin era una parola bella e alla fine abbiamo deciso di lasciare quello come il nome ufficiale della band”, ha detto Victoria in conferenza stampa per l’Eurovision 2021 come riporta il portale Eurofestival News.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan scrivono personalmente tutte le loro canzoni. Il testo è scritto da Damiano mentre la musica da Ethan, Victoria e Thomas. Le canzoni possono nascere da un accordo della chitarra di Thomas o del basso di Victoria, da un testo di Damiano o dalla batteria di Ethan.

I quattro ragazzi lavorano sempre insieme. Il loro segreto? “Siamo quattro amici che fanno musica”, ha detto Damiano durante la conferenza stampa per l’Eurovision Song Contest 2021.