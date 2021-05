Il crop top è uno dei capi essenziali della stagione calda: sul come abbinare il crop top si potrebbe scrivere un trattato: ecco i nostri consigli essenziali.

Innanzitutto è bene chiarire una cosa: il crop top è un capo corto o molto corto che generalmente si considera adatto alle ragazze molto giovani.

Per quanto questo sia vero, non è affatto detto che anche le donne più adulte non possano indossarlo in maniera coerente con la loro età.

Per un outftit più elegante e non troppo sfacciato si potrà optare per crop top non eccessivamente scollati, magari girocollo, e con un bordo inferiore che arrivi a sfiorare l’ombelico.

L’unica regola da seguire sempre, valida per qualsiasi capo di abbigliamento ma in particolare per i crop top, è che per scegliere di indossare questo capo sarà strettamente necessario sentirsi a proprio agio a mostrare il proprio addome.

Se si crede di avere qualche chiletto di troppo o qualche rotolino sulla pancia, l’alternativa potrebbe essere quella di seguire alla lettera le tendenze moda della stagione, cioè indossare il crop top con gonne e pantaloni a vita alta, che aiutino a dissimulare i punti critici.

Come abbinare il crop top per creare 5 stili in uno

Il top corto può essere declinato in moltissimi modi differenti. Oltre a giocare con i volumi e con la scollatura (i crop top possono essere molto scollati o castigatissimi, possono avere bretelline o maniche lunghe), è possibile abbinare questo capo letteralmente a qualsiasi cosa per creare look adatti a qualsiasi occasione.

Look romantico: maniche a sbuffo e jeans

Le maniche a sbuffo sono la quintessenza dello stile romantico, perché ricordano da vicino i pomposi abiti da principessa che tutte abbiamo sognato di indossare almeno una volta quando eravamo bambine.

Dal momento che questo modello ha le maniche lunghe e molto coperte, ci si potrà concedere qualche centimetro di stoffa in meno sui jeans, che staranno benissimo in versione shorts a vita alta.

Per completare questo outfit, che consigliamo di sfoggiare quando saremo perfettamente abbronzate, l’ideale sarebbero i sandali alla schiava oppure un paio di scarpe con la zeppa, un vero e proprio must have della bella stagione.

Stile casual chic anni Duemila

Negli anni Duemila i crop top erano un must assoluto da indossare in completo contrasto con gli altri capi utilizzati per comporre l’outfit. All’epoca non era affatto difficile incontrare in discoteca ragazze che indossavano crop top di raso e jeans sdruciti.

Questa tendenza, che bilancia perfettamente il desiderio di glamour con la necessità di essere il più comode possibile,

Se si indossano crop top davvero mini, con le bretelline e magari con la schiena scoperta, il buon gusto imporrebbe di indossare pantaloni lunghi, per compensare la pelle scoperta della parte superiore.

L’ideale sono quindi jeans o pantaloni a sigaretta o slim fit. Meglio evitare i pantaloni elasticizzati, che mostrerebbero troppo le curve accentuando l’effetto “too much” invece di smorzarlo.

La scarpa ideale da abbinare a questo outfit sono certamente i sandali dal tacco alto, magari con qualche applicazione gioiello.

Boho chic con il crop top all’uncinetto

I capi all’uncinetto sono una delle costanti dello stile boho chic, perché richiamano l’idea del fatto a mano e dell’unicità che è tanto caro a coloro che amano questo tipo di abbigliamento.

I capi all’uncinetto si abbinano perfettamente a gonne zingaresche e pantaloni morbidi in stile arabo, ma anche agli immancabili jeans un po’ usurati che sono i migliori compagni di viaggio di chi veste boho chic e si lascia trasportare dalle suggestioni gipsy.

Stile super sportivo

Esattamente come il crop top, anche i pantaloni sportivi sono diventati una componente essenziale di moltissimi look di questo periodo. Estremamente versatili per loro stessa natura, si abbinano perfettamente al crop top per dar vita a look sportivi assolutamente di tendenza.

Negli ultimi mesi i colori pastello per gli outfit sportivi hanno assolutamente spopolato, quindi perché non cogliere l’occasione per tentare un abbinamento sulla base del rosa, del celeste molto chiaro o del grigio? Tutte scelte perfette per un look sporty chic di primavera.

Look elegante (con brio)

Un tempo si chiamavano sottogiacca ed erano capi letteralmente irrinunciabili per la moda anni Ottanta e Novanta. Oggi sono un po’ scomparsi, ma il crop top sta splendidamente prendendo il loro posto.

Il crop top infatti può essere utilizzato sotto blazer sportivi o eleganti al posto della camicia, per creare un look primaverile elegante che però evita il rischio di sembrare troppo ingessato e formale. Adattissimo alle donne ormai adulte ma che non hanno alcunan voglia di vestire in maniera noiosa.

Se il top è molto crop, i pantaloni palazzo saranno assolutamente perfetti: creeranno infatti un contrasto molto armonico tra la parte di sopra mini e scoperta e la parte inferiore dell’outfit, più geometrica e rigorosa.