Ecco la ricetta per asciugamani morbidissimi senza ammorbidente

Vuoi conoscere tutte le alternative naturali all’ammorbidente chimico? Scopri come avere asciugamani morbidissimi con ingredienti naturali.

La sensazione dell’abbraccio di un asciugamano morbidissimo non ha prezzo. Immagina di uscire dalla doccia e di trovare ad attenderti un asciugamano ruvido e arido. Purtroppo l’ammorbidente tradizionale è di origine chimica e i suoi ingredienti possono irritare la pelle particolarmente delicata, motivo per il quale alcune persone potrebbero voler optare per alternative naturali.

Per un bucato naturalmente morbido fresco e profumato prendi nota dei nostri consigli.

Bucato: i migliori sostituti dell’ammorbidente per dare nuova vita agli asciugamani

Lavare i nostri capi frequentemente e utilizzare detergenti aggressivi sono la principale causa di deterioramento del nostro bucato. Questo danno è visibile, le fibre del bucato tendono a diventare dure rendendo il capo particolarmente sgradevole al tatto soprattutto nel caso di asciugamani e accappatoi.

Forse non sai che l’ammorbidente non ha la funzione di curare le fibre del tuo bucato ma solo di donargli una morbidezza temporanea ed illusoria, perché lavaggio dopo lavaggio il capo non curato adeguatamente tende a deteriorarsi.

Cosa possiamo usare in alternativa?

Aceto

L’aceto oltre a rimuovere efficacemente il calcare è anche ottimo per ammorbidire le fibre ed eliminare i cattivi. Per usufruire dei suoi innumerevoli vantaggi dovrai solo aggiungere qualche cucchiaio di aceto nel vano dell’ammorbidente. L’aceto è utile per ravvivare anche i colori.

Camomilla

La camomilla ha proprietà lenitive e rilassanti e ha lo stesso effetto sul tuo bucato. Ti aiuterà a rendere i tuoi asciugamani morbidissimi. Per provare questo metodo dovrai far bollire un litro di acqua e lasciare in infusione un sacchetto di camomilla. Attendi che si raffreddi e metti la camomilla in una bacinella. Aggiungi gli asciugamani e attendi 15 minuti. Trascorso questo tempo, strizzali e stendili all’ombra.

Bicarbonato

Un cucchiaio di bicarbonato di sodio è quanto di meglio si possa avere per asciugamani morbidissimi e bianchissimi. Basta sciogliere il bicarbonato in una bacinella d’acqua dove lasciare in ammollo gli asciugamani. Dopo 15 minuti risciacqua strizza e stendi.

Sale

Il sale è utilissimo per riequilibrare la consistenza dell’acqua spesso dura e calcarea. Basta aggiungere un pò di sale al solito detersivo per far tornare gli asciugamani di nuovo morbidi.

Puoi usare il sale per ammorbidire asciugamani asciutti e puliti:

Prepara una miscela di sale, bicarbonato di sodio e aceto bianco

riempi una bacinella di acqua tiepida

metti un bicchiere di aceto bianco nella bacinella

aggiungi 30g bicarbonato di sodio

aggiungi 50g di sale fino

Nella bacinella si produrrà una reazione chimica. A questo punto prendi un pennello morbido intingilo nella miscela e passalo su ciascuno dei tuoi asciugamani, servirà a “sollevare” le fibre e rivitalizzarle, noterai una sensazione di morbidezza incredibile da asciutti.

Alcuni consigli utili per u bucato perfetto