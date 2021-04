Quali sono i migliori reggiseni sportivi, per fare sport in sicurezza e senza sentire dolore? Abbiamo analizzato alcune tra le opzioni migliori sul mercato per te.

Basta, hai deciso che fare sport non è solo imperativo ma anche qualcosa che ti piace e che vuoi continuare a fare tutti i giorni.

(Congratulazioni!).

Adesso, però, è arrivata l’ora di cercare di scoprire quale sia il reggiseno sportivo perfetto per te.

Abbiamo analizzato insieme le opzioni migliori tra le marche più famose e abbiamo qualche consiglio per te: pronta a scoprire qual è il reggiseno migliore per le tue forme?

Reggiseni sportivi: ecco i migliori tra Nike, Decathlon, Adidas e Tezenis

Che per allenarsi serva un reggiseno sportivo adeguato non è una novità, anzi! Fare sport senza un adeguato supporto per il seno può trasformarsi in un vero e proprio incubo (oltre che essere dannoso per la tua salute).

I reggiseni normali sono, ovviamente, sconsigliatissimi per fare sport: decorazioni, ferretti e spalline sottili possono darti fastidio, tagliare o irritare la pelle.

Fortunatamente, però, esistono tantissime opzioni che sono non solo di qualità ma anche estremamente fashion per curare il proprio aspetto oltre che la salute.

Tra le opzioni più “famose” ci sono i reggiseni sportivi di:

Nike

Adidas

Decathlon

Tezenis

Ovviamente la scelta di un reggiseno sportivo non è così semplice come può sembrare. Tutto cambia a seconda della tua taglia, dello sport che pratichi e da cosa cerchi.

Di certo, però, ci sono dei modelli che possiamo consigliarti e dai quali puoi prendere ispirazione per, poi, costruire i tuoi look sportivi.

Guardiamo, per ognuno di loro qual è il modello migliore e perché!

Nike e Adidas: ecco il modello di reggiseno sportivo migliore per allenamenti medi

Entrambe queste marche propongono reggiseni sportivi decisamente bellissimi ma anche pratici, comodi e perfetti per l’uso che ne devi fare.

Noi abbiamo pensato di proporti due modelli, in modo da coprire (bene o male) quelle che potrebbero essere le esigenze maggiori.

Il primo, di Adidas, è disponibile in moltissime taglie ed è pensato proprio per un allenamento medio. Il tessuto è elasticizzato e fatto appositamente per assorbire l’umidità ed il sudore.

Sulla schiena il taglio è olimpionico, per garantirti una mobilità perfetta, e sul davanti ha delle fasce a compressione: insomma, è comodo e pratico. E poi è rosa: è perfetto!

Puoi acquistarlo cliccando su questo link.

Il secondo che ti proponiamo per un allenamento medio è della Nike che puoi aquistare cliccando qui.

Ha un’imbottitura rimovibile e le spalline regolabili, apprezzatissime dalle acquirenti.

L’ampia fascia sotto il seno ti permette di allenarti in tutta sicurezza!

Allenamenti pesanti: ecco il modello di reggiseno perfetto per te

Questo modello di reggiseno sportivo che puoi comprare sul sito di Decathlon, è pensato appositamente per correre o per allenamenti dove il tuo corpo è sottoposto ad impatti frequenti e forti.

Le coppe sono traforate, il materiale avvolge il seno senza comprimerlo e le spalline sono regolabili.

Insomma, è semplicemente perfetto: cosa stai aspettando?

Il reggiseno sportivo per chi si allena “dolcemente”

Pilates, yoga, bicicletta, ballo e chi più ne ha più ne metta.

Il mondo è pieno di sport “dolci“, che puoi fare senza spingere fino al limite e che sono estremamente utili per rimanere in forma (senza nulla levare agli altri).

Per questo motivo, dunque, ti suggeriamo un reggiseno di Tezenis che puoi acquistare cliccando qui.

Il modello è fatto per allenamenti a core leggero, che non siano troppo complicati.

Questo reggiseno ha comunque una fascia di sostegno sotto il seno e spalline regolabili. Insomma, è molto bello da vedere e comodo da indossare ma te lo consigliamo solo se sei alle prime armi.

(O se vuoi farti delle belle foto per Instagram).

I reggiseni sportivi migliori per le taglie forti

Abbiamo già scoperto quali sono i reggiseni migliori per chi (beato) ha un seno grande.

Avere un seno grande, però, può diventare un vero e proprio impedimento quando si tratta di fare sport!

Senza il supporto adeguato, rischi di gettare la spugna ancor prima di iniziare o, ancora peggio, di farti male!

Per questo motivo, quindi, ti consigliamo un reggiseno pensato appositamente per le donne e le ragazze con un seno prosperoso.

Questo in foto è di Under Armour e lo puoi acquistare sul sito di Zalando cliccando su questo link.

La coppa è imbottita e senza ferretto, è traspirante e sostiene senza “tagliare” la carne.

Insomma: è quello migliore per allenarti se hai un seno prosperoso!