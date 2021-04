L’ultima coppia nata a Uomini e Donne è già scoppiata, lui rivela: “Era troppo aggressiva e pesante. L’ho lasciata io”.

L’ultima coppia nata nello studio di Uomini e Donne è già scoppiata. Mentre le dame come Gemma Galgani e Isabella Ricci continuano a cercare l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi, un’altra dama aveva trovato l’uomo giusto al punto da lasciare il programma per vivere la storia.

A distanza di poche settimane, però, l’idillio è finito. La coppia è scoppiata e a raccontare tutto è stato il cavaliere che ha deciso di lasciare la dama non trovando più in lei gli aspetti che l’avevano convinto a vivere la relazione senza telecamere.

Sabina Ricci e Claudio Cervoni di Uomini e Donne si sono lasciati, l’ex cavaliere del trono over rivela: “La decisione è mia”

La storia d’amore tra Claudio Cervoni e Sabina Ricci, ex cavaliere ed ex dama del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati. Ad annunciarlo è Claudio che ha rilasciato una lunga intervista a Più Donna raccontando di aver preso in prima persona la decisione non tollerando più alcuni atteggiamenti di Sabina.

“Era molto gelosa, anche se mi arrivava una mail provava a controllare il telefono. Era pesante, si ammutoliva per niente. L’ho lasciata io“, ha confessato Claudio che ha poi raccontato altri dettagli della loro storia. “Lei si faceva influenzare dai messaggi che mi arrivavano quando stavamo tutto il giorno insieme. Io dovevo spostarmi in Toscana e avrei voluto portarla con me. Me la faceva pensare, mi diceva di non portarla più le faceva male. Ma lo diceva sempre urlando e arrabbiata. Mi aggrediva, non affrontava le cose con calma, perché in quel caso l’avrei capita e le sarei andata incontro”, ha aggiunto l’ex cavaliere.

“Le voglio tanto tanto bene e mi manca tanto, però riesco a prendere questo pensiero e cacciarlo via. [….] Ad oggi è così e basta, per domani non lo so. Non ha funzionato il nostro percorso. Non c’è una litigata da riappacificare”, ha concluso Claudio.

Per il momento sembrerebbe che non ci sia la possibilità di una riappacificazione per Claudio e Sabina Ricci. Dopo le parole dell’ex cavaliere, nel frattempo, arriveranno quelle dell’ex dama?