Uomini e Donne, addio Gemma Galgani? Due di picche che fa male

Uomini e Donne dice addio a Gemma Galgani? Spunta l’indiscrezione choc intorno alla dama di Torino: ecco chi prenderebbe il suo posto.

Gemma Galgani dice addio a Uomini e donne? La dama di Torino, protagonista del trono over dalla prima puntata, lascerà la trasmissione di Maria De Filippi? Da più di dieci anni, Gemma anima tutte le puntate del dating show di canale 5. Anno dopo anno, la dama ha regalato al pubblico di Uomini e Donne grandi emozioni con le sue storie d’amore e le succesive delusioni. Oggi, però, spunta una clamorosa indiscrezione intorno alla dama di Torino.

Secondo l’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, infatti, Gemma potrebbe lasciare Uomini e donne lasciando il ruolo da protagonista alle nuove dame del parterre del trono over. Chi saranno, dunque, le dame che potrebbero prendere il posto di Gemma?

Uomini e Donne: le dame che potrebbero prendere il posto di Gemma Galgani

Il parterre del trono over di Uomini e Donne è stato completamente rinnovato. Se Gemma Galgani rappresenta il nome storico, tra le tante dame nuove presenti in trasmissione spicca quello di Isabella Ricci, la dama che sta lentamente conquistando il pubblico del dating show con la sua eleganza.

Tra le dame che occuperebbero il posto eventualmente lasciato vuoto da Gemma ci sarebbero anche Elsa, la 72enne alla ricerca dell’amore, e Angela. Inoltre, gli occhi della trasmissione, nei prossimi mesi, potrebbero concentrarsi totalmente su Ida Platano, tornata in trasmissione dopo l’addio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che hanno lasciato insieme lo studio per vivere la loro storia d’amore.

Quella di Nuovo Tv resta solo un’indiscrezione. Nel frattempo, Gemma sta continuando a conoscere in amicizia il signor Aldo. Pur non provando un forte interesse per quest’ultimo, Gemma ha deciso di portare avanti comunque la frequentazione per capire se possa nascere, in futuro, un sentimento. Gemma, tuttavia, ha ricevuto anche un due di picche. Dopo aver espresso interesse per il signor Antonio, quest’ultimo, ha spiegato di non essere mai stato interessato a Gemma.

“Non ho mai frequentato una donna più grande, non saprei neanche come comportarmi. Ho detto solo di avere delle cose in comune con lei”, spiega Antonio. “Secondo me ha sbagliato Antonio, non avrebbe dovuto accettare il numero di telefono di Gemma”, conclude Gianni Sperti.