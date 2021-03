Sabina Ricci, chi è la dama del trono over di Uomini e Donne: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Sabina Ricci è una delle dame del trono over di Uomini e Donne. I suoi occhi azzurri hanno colpito immediatamente gli uomini del parterre. Dopo una frequentazione con Biagio, si è concentrata sulla conoscenza con Claudio, ma chi è davvero Sabina?

Nome: Sabina Ricci

Sabina Ricci Luogo di nascita: Roma

Roma Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Data di nascita: 30 settembre 1968

30 settembre 1968 Età: 52 anni

52 anni Professione: dog sitter

Altezza: /



Peso: /

Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: /



Sabina Ricci: età, altezza e vita privata

Sabina Ricci è nata nel 1986 e di professione è una dog sitter. Vive a Roma, è stata sposata e non ha figli. Da qualche anno pare sia diventata vegana. Ama lo sport, il ballo, in particolare la bachata e lavora anche nel settore del fitness. E’ laureata in scienze politiche, ma pare aver scelto una strada professionale diversa dal suo titolo di studio.

Dopo aver frequentato per un periodo Biagio Di Maro dividendo le attenzioni del cavaliere con Gemma Galgani e Maria Tona, si sta concentrando sulla conoscenza con Claudio da cui è molto presa.

Il rapporto con Claudio, tuttavia, ha subito anche una crisi. Il cavaliere si è allontanato per un periodo non provando lo stesso sentimento di Sabina. La dama, a tal proposito, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha detto:

“Claudio con me è stato sincero. Sapevo già che non è innamorato di me. Tra noi c’è sempre stato un rapporto schietto e aperto ma in ogni caso non mi sarei mai aspettata un atteggiamento del genere. Sono consapevole, come lo è Claudio, di essere emotivamente più predisposta nei suoi confronti rispetto a quanto lo è lui nei miei, ma ciò che ha detto non è stato piacevole. […] Mi sono sentita mancare di rispetto davanti a tutti. Emotivamente ci riproverei, ma razionalmente no. Secondo me dall’altra parte c’è un uomo che non prova nulla. Probabilmente gli manca Sabina l’amica”.

Claudio, tuttavia, sentendo la mancanza di Sabina, ha fatto un passo indietro cercandola e i due hanno ricominciato a sentirsi e chissà che non abbiano lo stesso finale da favola di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che hanno lasciato insieme la trasmissione.