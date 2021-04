Scopri i 5 errori che portano ogni coppia al divorzio

Far durare la coppia è molto semplice, basta evitare tutto ciò che porta alla rottura. Scopri quali sono le principali cause di divorzio ed evita questi 5 errori.

All’interno di ogni relazione ci sono le insidie, ma niente è così grave da non poter essere affrontato e risolto, anzi le prove ben superate fortificano la coppia e la fanno elevare ad uno stadio superiore. La chiave molto semplice che apre le porte del “per sempre felici e contenti” è la comunicazione unita a qualche compromesso. Infine cercate di non commettere i 5 errori che commettono tutte le coppie che divorziano.

Coppia, scopri 5 errori che portano al divorzio

Molte coppie si sono giurate amore eterno e mai si sarebbero immaginate che il triste epilogo avrebbe colpito anche loro. Dopo i primi anni all’insegna dell’entusiasmo, la vita familiare, i problemi, gli impegni e i i disaccordi legati all’educazione dei figli hanno pian piano spezzato l’incanto e frantumato l’amore. Quando la comunicazione viene meno all’interno della coppia i partner si allontanano e lo fanno troppo tal volta, tanto da non riuscire più a trovare il modo di riavvicinarsi.

Il primo grande errore delle coppie che divorziano è proprio questo, non comunicare. Ma la lista non finisce qua.

La lista nera degli errori romantici da non commettere mai se si desidera non firmare il divorzio è la seguente:

1. Non comunicare

La comunicazione è il modo attraverso il quale è possibile capire il partner e fare in modo di renderlo felice. Spesso diamo per scontate molte cose o ci facciamo un’idea sbagliata delle situazioni insinuando cose errate. L’amore ha bisogno di parole per capirsi. L’altro non ha il dono della scienza infusa, non può sapere quello che passa nella nostra testa, pertanto non possiamo pretendere da lui che ci capisca se non gli parliamo dei nostri desideri, paure o progetti. La comunicazione è importante anche nella sfera sessuale, dite all’altro cosa vi piace, guidatelo verso il raggiungimento del piacere, confidategli le vostre fantasie. Non insinuate, parlate.

2.Essere troppo in simbiosi

All’inizio della relazione il tempo passato insieme non basta mai, la coppia desidera passare insieme tutto il tempo che ha ma ignora che l’eccessiva simbiosi è un gravissimo errore. Una coppia di successo è una coppia cin grado di preservare la propria individualità e indipendenza. Va benissimo avere dei periodi di fusione ma appunto dovrebbe trattarsi di periodi di esclusività alternati da periodi di maggiore distacco. La coppia deve imparare a resistere alla paura di abbandono dell’altro e considerare il partner come un valore aggiunto non come la fonte della gioia di vivere. Quindi concedetevi momenti di svago con gli amici e del tempo da dedicare unicamente a se stessi.

3.Non accettare le reciproche differenze

Abbiamo spesso trattato questo argomento e lo abbiamo legato al concetto di amore vero, dovresti leggere questo articolo “Il vero amore esiste solo per le coppie in grado di fare questo” per comprendere il senso profondo del concetto di accettazione. Nessuno è perfetto, noi possiamo farci un’idea di come dovrebbe essere una persona ideale ma non possiamo pretendere che il partner corrisponda esattamente al nostro ideale. Abbandonate questa idea ed imparate ad accettare i suoi pregi e i suoi difetti, caratteristiche che lo rendono unico. Nn è sempre d’accordo con quello che dici tu? Benissimo, il mondo è bello perchè è vario, non arrabbiatevi. Ognuno di noi è diverso, parti dal presupposto che tu non sei lui e lui non è te e vedrai che i conflitti non avranno più lo stesso sapore.

4. Non desiderare di costruire nulla insieme

Volgersi al futuro e vedere progetti comuni è un’altra cosa che tiene unita la coppia. Si chiamano progetti di vita a due e sono il collante della coppia dopo l’amore. All’inizio è il trasporto fisico a tenervi uniti poi questo si affievolisce e subentra altro. Nel caso in cui il desiderio di progetti di vita comuni non subentra la coppia è destinata a fallire. In assenza di questi piani, la tua coppia perde la motivazione, non trova ragione di esistere e potrebbe iniziare a trovare altrove la fonte di maggiore ispirazione.

5. Non fare l’amore

Molte volte abbiamo ribadito anche l’importanza di una vita sessuale appagante nella coppia. Il desiderio è una fiamma che va costantemente alimentata, i modi per farlo sono davvero molteplici. Ricordate le 8 cose che dimostrano che fare l’amore è il cemento di una coppia. Tutti noi desideriamo beneficiare di una vita sessuale appagante e soddisfacente. Prendetevi cura dell’altro e ricordate che anche sotto le lenzuola ci sono errori che andrebbero assolutamente evitati.