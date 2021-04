Ermal Meta compie 40 anni: gli auguri della fidanzata Chiara e dell’amico Fabrizio Moro

Ermal Meta compie 40 anni: gli auguri della fidanzata Chiara Sturdà e dell’amico Fabrizio Moro conquistano tutti, foto.

Ermal Meta, oggi martedì 20 aprile, compie 40 anni. Un compleanno speciale per il cantautore che sta ricevendo un fiume d’amore da parte di amici e fan. Oltre ai suoi lupi che gli stanno dedicando video e foto, Ermal sta ricevendo gli auguri dei colleghi che, con gli anni, sono diventati dei veri amici.

Ad augurare buon compleanno, tra gli altri, sono stati Giuliano Sangiorgi e Fiorella Mannoia. Tra i tanti messaggi che sono stati dedicati a Meta, tuttavia, quelli che hanno conquistato i fans sono quelli della fidanzata Chiara Sturdà e dell’amico Fabrizio Moro a cui, lo scorso 9 aprile, lo stesso Ermal ha augurato buon compleanno.

Ermal Meta e gli auguri della fidanzata Chiara Sturdà e dell’amico Fabrizio Moro

“E sono 40, anche se per me sono 20+20. Grazie di cuore a tutti per gli auguri. Vi voglio bene”, ha scritto Ermal su Instagram ricevendo migliaia di commenti tra cui quello di Fabrizio Moro che ha così commentato la foto qui in alto: “Quanto sei bello vecchio mio”.



Il cantautore romano che in occasione del Festival di Sanremo gli ha espresso tutto il suo supporto, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una loro foto insieme per fargli degli auguri di compleanno speciali.

“Ho trovato questa foto in rete..ci ritrae in un momento di spensieratezza e felicità condivisa, perché dietro di noi c’è il palco che tanto ci manca. È così che mi piacerebbe vederti… sempre… Felice. Buon compleanno amico mio. Ti voglio bene”, ha scritto Fabrizio.



Non potevano mancare, poi, gli auguri della fidanzata Chiara Sturdà. Molto riservata, Chiara, sul proprio profilo Instagram che è privato, ha pubblicato una foto con una dedica per il fidanzato. A rendere pubblica la dedica è stato lo stesso Ermal Meta che ha ricondiviso la foto tra le proprie storie di Instagram.

Un compleanno speciale, dunque, per Ermal a cui la redazione di Chedonna augura Buon compleanno!