I look monocromatici, proprio come le borse colorate, sono tra le tendenze di stagione ed oggi il focus è sul giallo. Vediamo cinque modi per abbinare una borsa gialla ed essere al top.

Come prima cosa bisogna scegliere la borsa e, tra le proposte migliori del periodo a prezzi contenuti, ci sono la mini bag da portare a mano di Coccinelle (nella foto sopra) scontata a 154 euro e la borsa a spalla di Staud a 170 euro che vanta una tracolla removibile. Poi la soluzione sarà semplice perché il giallo sta bene quasi con tutto.

Cinque modi per abbinare una borsa gialla

Per un outfit monocromatico sarà un’idea brillante quella di abbinare la nostra borsa gialla ad un blazer coordinato o ad un tailleur. Per le scarpe meglio staccare con un blu o un nero ma anche delle sneakers bianche andranno benissimo. Consigliato il blazer in gabardine di lino di MaxMara a 750 euro. Monopetto con rever e taschino, è semifoderato con tessuto monogram jacquard.

Altra idea è di un abito da sera elegante e sobrio smanicato, accompagnato da accessori in metallo, oro o argento in base a quelli che ha la borsa a sua volta. Mai indossare scarpe gialle per fare il match – vi prego – perché l’effetto sarà sempre e comunque “too much”.

La terza proposta è di accostare la borsa gialla con un capo di jeans. Denny Rose ha realizzato la tuta in denim con trattamento vintage washed che ricorda gli anni Settanta e con sabot o zoccoli in tinta alla cintura che sceglierete – od alla borsa – sarete impeccabili. Il prezzo è di 167,90 euro e sia il reso che la spedizione sono gratuiti se l’acquisto viene effettuato dal sito ufficiale del brand.

Il mini abito in crêpe stretch rosa shocking di Red Valentino è l’emblema del binomio per eccellenza con qualsiasi accessorio giallo. Scontato del 30%, costa 332 euro. Non serve essere Elle Woods (Reese Whiterspoon) in “La rivincita delle bionde” per un outfit rosa convinto, basterà sentirsi bene nel proprio corpo così da aver la sicurezza di camminare per strada con tutti gli occhi puntati addosso. A completare il tutto un sandalo minimalista semplice e chic.

Il bello di una borsa gialla è che ha la versatilità di una più che anonima borsa nera. Come mostrano le varie influencer su Instagram infatti, sarà più che ok accostarla ad una pratica tuta fashion fantasia. Meglio che la felpa abbia il cappuccio e lasci la pancia scoperta così il post avrà un’infinità di “like”.

Insomma, come avete visto, le idee sono molte. L’importante è come sempre l’equilibrio nell’outfit e sarete le più invidiate!

Silvia Zanchi