Vuoi essere elegante senza sforzo, come la modella Ludovica Sauer? Scopriamo insieme come copiare il suo look primaverile passo passo.

Sei ancora alla ricerca del perfetto look primaverile?

Bene, non preoccuparti, la tua esplorazione è finita: possiamo prendere ispirazione da una delle It Girl che più ci hanno colpito con il loro stile!

Ecco come copiare, passo passo, questo look perfetto per la primavera: fresco, giovanile, incredibilmente chic (e che non ti farà sentire freddo).

Ludovica Sauer: come copiare il suo look di Instagram

Inutile dire che sia una delle icone fashion che teniamo d’occhio e dalla quale cerchiamo di attingere per migliorare il nostro look.

In questo articolo, infatti, vi avevamo già spiegato come provare a prendere ispirazione da Ludovica Sauer per copiare i suoi outfit!

Di certo non si tratta di un lavoro semplice: la modella ed influencer, dopotutto, ha un armadio veramente invidiabile ed uno stile unico ed elegante.

Insomma: il sogno di ogni appassionata di moda!

Oggi, però, abbiamo deciso di prendere ispirazione da uno dei suoi ultimi look, sfoggiato sulla sua pagina Instagram.

Tra i tanti outfit sfoggiati da Ludovica, infatti, questo ci ha decisamente colpite: è pratico ed elegante, perfetto per non morire di freddo (ed anche per mostrare un po’ del nostro stile) e anche facilmente replicabile. Potete indossarlo per andare a lavoro o per bere qualcosa con gli amici (ehm… quando si potrà) ed è realizzato con capi versatili, che potete riutilizzare senza problemi!

Bene, pronti a scoprire come copiare il look primaverile di Ludovica Sauer?

Ecco tutti gli elementi che ti servono.

Il trench perfetto per la primavera come Ludovica Sauer

Il primo elemento è sicuramente il trench. Quello di Ludovica è di Peserico e costa 659 euro: lo trovate su Farfetch cliccando qui!

Il modello è sicuramente particolare: si tratta di un trench corto, che arriva solo fino in vita, con una chiusura di bottoni a doppiopetto.

Insomma, in molti sfoggiano il trench (non ultima Belen Rodriguez, qui vi abbiamo dato qualche opzione per copiare quello usato dalla show-girl argentina) ma questo ha decisamente una marcia in più!

Per questo motivo, quindi, noi vi consigliamo quello di Mango che trovate sul sito di Zalando cliccando qui.

Perfetto per ricreare il look di Ludovica (e molto più a portata di portafoglio).

La camicia bianca con il collo a fiocco

Sotto il trench, poi, si intravede una camicia con il collo a fiocco slegato. Noi non siamo stati in grado di individuare il modello di Ludovica (siamo solo umani!) ma possiamo consigliarti due opzioni, entrambe dal sito di Zalando.

Qui trovi quella di DreiMaster con le falde del colletto piuttosto lunghe e rigide mentre qui quella di Morgan, decisamente più morbida.

Scegli tu quale si adatta meglio al tuo stile!

Ricordati, poi, che una camicia bianca è un elemento fondamentale nel tuo armadio: qui ti abbiamo dato qualche idea su come abbinarla in maniera particolare!

I jeans e le scarpe che andranno di più questa primavera

Passiamo poi ai jeans ed alle scarpe. Vi avevamo già detto che Ludovica è una fan dei texani ed anche in questa occasione non si è di certo smentita!

Solo lei, però, potrebbe sfoggiare con tanta eleganza un paio di jeans wide leg color ghiaccio ed uno stivaletto texano bianco.

Insomma, questa è una vera e propria lezione di stile!

Per i jeans ti consigliamo questo paio di GAP che trovi sempre sul sito di Zalando.

Sono un modello wide leg (che andrà tantissimo in questa stagione), con tasche (evviva!) e cerniera nascosta.

Se non pensi di non sapere come riutilizzarti, non ti preoccupare: ti abbiamo dato qualche idea qui!

Per le scarpe, invece, ti consigliamo questo paio di stivaletti che abbiamo trovato su Asos di NA-KD: li puoi acquistare cliccando qui.

Il tacco è sottile ed elegante ed è lo stivaletto semplicemente perfetto per copiare Ludovica: cosa stai aspettando?

Insomma, anche se non possiamo permetterci le stesse marche della famosissima modella, possiamo comunque replicare il suo stile senza troppo sforzo.

Prendere ispirazione è un ottimo modo per iniziare a comprare (od usare) capi che possono diventare segni distintivi per il tuo armadio.

Insomma: grazie Ludovica per averci messo a disposizione il tuo profilo, puoi stare sicura che non è l’ultima volta che… ti copieremo da capo a piedi!

(Perdonaci!).