“Belen Rodriguez il lavoro ti ha stancata”: la showgirl argentina finisce ancora nel mirino degli haters e mamma Veronica replica.

Belen Rodriguez finisce ancora nel mirino degli haters. Da quando si trova alle Maldive insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è diventata il bersaglio degli utenti che puntano il dito contro chi riesce ad andare in vacanza anche in piena pandemia.

Insieme ad Antonino Spinalbese, Belen è partita per le Maldive per lavoro dove, tuttavia, tra un servizio fotografico e l’altro, è riuscita a godersi il sole e il mare di quel posto. Sotto le foto che Belen sta pubblicando sul suo profilo Instagram sono tantissimi i messaggi critici nei suoi confronti. Oggi, a scendere in campo per difenderla è la madre, Veronica Cozzani.

Belen Rodriguez nel mirino degli haters, parla mamma Veronica Cozzani: “L’invidia è una cosa molto brutta”

“Giustamente il lavoro ti ha stancata e ti riposi”: è questo il commento che una follower ha scritto sotto la foto in cui Belen è tra le braccia del fidanzato Antonino Spinalbese. A risponderle è stata, per prima, un’altra follower.

“Le rosicone non avranno molto successo nella vita perché invece di concentrarsi sulla propria vita, preferiscono giudicare quella altrui, tu ne sei la prova”, ha risposto una signora a cui la madre di Belen ha, a sua volta, risposto così – “L’invidia è una cosa molto brutta! E se non impari, rimarrai sempre a questo livello!”.

Belen, nel frattempo, tornerà in Italia tra qualche ora. Tra le ultime foto pubblicate su Instagram, infatti, compare quella di una valigia. Il soggiorno alle Maldive dove hanno alloggiato in un resort da sogno sta per finire per Belen e Antonino?

Dopo essersi rilassati, i due innamorati sono pronti a rientrare in Italia e a godersi gli ultimi mesi di gravidanza in attesa di conoscere il volto della loro bambina. La piccola Luna Marì nascerà tra pochi mesi e andrà a fare compagnia a Santiago che ha da poco compiuto otto anni e che non vede l’ora di conoscere la sorellina.