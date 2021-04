Gossip e spettacolo: le 5 top news del 7 aprile da Belen a Giulia Salemi

Questa è la top 5 delle news di Gossip e Spettacolo di Chedonna: dal possibile nuovo matrimonio di Belen alla relazione di Giulia e Pierpaolo.

Ti sei persa le ultime notizie appartenenti al mondo del gossip e dello spettacolo? Niente paura. In questo articolo puoi trovare la top 5 dei migliori pezzi che riguardano la cronaca rosa. In modo tale da poter essere sempre aggiornata su quello che accade sul piccolo schermo degli italiani.

Nello spazio di oggi non poteva mancare una posizione dedicata a Belen Rodriguez, regina indiscussa della cronaca rosa. Pare proprio che la bella modella argentina sia pronta a sposarsi di nuovo, ma questa volta non con Stefano De Martino, ma con il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. Ti invitiamo a leggere questo articolo per avere maggiori informazioni oppure guardare il video in fondo all’articolo per saperne di più.

Altra posizione importante va a Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è pronta a debuttare come conduttrice con il suo Salotto Salemi, in onda su MediasetPlay, ma quest’oggi non parleremo della sua vita professionale ma di quella privata. Lei e Pierpaolo Pretelli fanno davvero sul serio. Tant’è che lui le ha perfino presentato suo figlio e non solo.

Durante il corso di questa puntata del Tg Pettegola di CheDonna c’è anche un ampio spazio dedicato ai protagonisti dell’Isola dei Famosi. Si parte da Andrea Cerioli che è riuscito a trionfare al televoto contro Elisa Isoardi, spedendola all’Isola Esperanza. La sua fidanzata, Arianna Cirrincione, ci ha tenuto a ringraziare il pubblico per averlo votato e garantisce, a tutti coloro che sono rimasti delusi dalla sua poca grinta dimostrata durante il corso di queste settimane, che saranno pronti a ricredersi. Ecco secondo lei perché.

Per restare in tema Isola, non si può non parlare di Elettra Lamborghini che in una recente intervista ha criticato l’atteggiamento assunto da Gilles Rocca, affermando di trovarlo molto arrogante e poco simpatico. Come reagirà il naufrago di Ilary Blasi di fronte a queste dichiarazioni?

Per ultima, ma non per importanza, si ritorna a parlare di Giulia Salemi e questa volta del suo rapporto con Tommaso Zorzi. I due, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno decido di chiudere la loro amicizia e si mormora che durante un dietro le quinte di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, non si siano nemmeno salutati. Ora le cose sembrano essere leggermente diverse, visto che lei è tra gli ospiti del primo programma condotto da lui, Il punto Z.

