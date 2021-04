Belen e Antonino Spinalbese si sposano prima della nascita della figlia Luna Marì? Scoppia il gossip e sui social spuntano dediche d’amore.

Matrimonio in vista per Belen e Antonino Spinalbese? La showgirl argentina e il fidanzato sono sempre più innamorati e felici e, stando alle indiscrezioni di Roberto Alessi, i due potrebbero sorprendere tutto sposandosi prima della nascita della figlia Luna Marì.

La showgirl argentina, nelle varie interviste rilasciate, ha sempre ribadito di essere profondamente innamorata di Antonino che, entrato nella sua vita come un amico, si è rivelato un principe in grado di conquistare totalmente il suo cuore. La coppia, dunque, si sposerà con un matrimonio a sorpresa?

Belen e Antonino Spinalbese: dolci dediche d’amore in attesa del matrimonio?

Secondo quanto racconta Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese potrebbero coronare il lro amore sia con la nascita della figlia Luna Marì che con il matrimonio.

“Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per Belen Rodriguez, e ha fatto bene. Si amano all’inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sfigurare. E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno”, fa sapere Roberto Alessi.



Su Instagram, nel frattempo, Belen e Antonino, su Instagram, si dedicano delle dolci parole d’amore. Antonino, sul suo profilo Instagram, pubblicando nuove foto della sua storia d’amore con la showgirl argentina, scrive: “Amo anche la tua ombra”.

“Tu sei tu, nessuno come te”, ribatte Belen. Antonino, inoltre, in un precedente post, aveva parlato di matrimonio. “Mi sposeresti anche oggi?”, aveva chiesto Spinalbese alla sua Belen che aveva risposto così – “anche domani”.

La coppia, dunque, pronuncerà davvero il fatidico sì? Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la Rodriguez ha ritrovato la serenità accanto a Spinalbese che la rende ogni giorno serena e felice. Prima dell’incontro con la figlia Luna Marì, la coppia convolerà davvero a giuste nozze? Per ora, si tratta di rumors che Belen e Antonino non hanno ancora commentato.