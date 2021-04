Elettra Lamborghini stronca Gilles Rocca all’Isola: “E’ stato arrogante”

Elettra Lamborghini ha stroncato all’atteggiamento assunto da Gilles Rocca all’Isola dei Famosi, citando uno specifico episodio.

Elettra Lamborghini ha recentemente esordito come opinionista all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. L’interprete di Musica e il resto scompare, durante il corso delle puntate che l’hanno vista protagonista, ha dimostrato di non avere di certo peli sulla lingua, rivelando sempre ciò che pensa anche al costo di poter risultare scomoda non solo di fronte agli occhi dei naufraghi di quest’anno ma anche nei confronti del pubblico del piccolo schermo che ha già i suoi beniamini.

Per questo motivo non si è risparmiata nemmeno nei confronti di Gilles Rocca, uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione che si è eletto, ed è stato eletto, leader dei naufraghi. I due avevano avuto anche un botta e risposta in diretta in cui lui non aveva riconosciuto la sua voce, chiedendo alla padrona di casa con chi stesse parlando. Ora, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha nuovamente ribadito il suo punto di vista nei confronti del concorrente, confidando di averlo trovato poco simpatico e arrogante. In particolar modo nei confronti di Miryea Stabile, quando poco prima che lei venisse eliminata dal pubblico del piccolo schermo avevano finito con il discutere.

Elettra Lamborghini ha bocciato Gilles Rocca all’Isola dei Famosi non mandandole di certo a dire.

Isola dei Famosi: Gilles Rocca bocciato da Elettra Lamborghini

All’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini non si è mai nascosta dietro un dito, dicendo sempre ciò che pensa al costo di risultare anche poco simpatica nei confronti dei concorrenti di Ilary Blasi. In particolar modo con Gilles Rocca, visto che i due avevano già avuto qualche battibecco, che sembrava essere ormai superato, durante il corso delle puntate.

“Mi è sembrata una mancanza di rispetto perché aveva un tono di superiorità poco simpatico. È stato arrogante, ma soprattutto lì sono tutti uguali e dovrebbero saperlo” ha dichiarato Elettra Lamborghini contro Gilles Rocca, che di recente ci ha tenuto a fare gli auguri di compleanno alla sua fidanzata Miriam, sottolineando come secondo lei il concorrente si sia posizionato in un gradino più in alto rispetto ai suoi compagni di viaggio. Ma sarà realmente così oppure i due non sono riusciti a comprendersi?

Nuovi arrivi e nuove amicizie segnano l’inizio di una nuova giornata a Cayo Cochino! Non perderti l’anticipazione👇 #Isola 🏝https://t.co/QYSejWbog4 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 6, 2021

Sicuramente Gilles Rocca all’Isola dei Famosi non è passato inosservato e, nel bene o nel male, è diventato uno dei concorrenti più chiacchierati di quest’edizione ma non solo per il suo atteggiamento durante questo percorso, ma anche a causa della sua bellezza lasciando tutti senza fiato. Incluso Tommaso Zorzi.