5 errori da evitare all’inizio di una relazione

L’inizio di una nuova relazione è una fase delicatissima, meglio evitare di commettere alcuni errori comuni.

Una nuova storia d’amore ci rende entusiasti ma dubbi ed esitazioni possono complicare questo momento idilliaco. Scopri quali errori sarebbe meglio evitare all’inizio di una relazione sentimentale.

Coppia: nuova storia d’amore? Ecco gli errori da non commettere

All’inizio di una nuova storia siamo felici ed innamoratissimi, questo entusiasmo può farci sconfinare rapidamente e farci commettere passi falsi che potrebbero essere male interpretati dal partner. Fai attenzione ad evitare questi classici errori:

1. Essere troppo perfetta

All’inizio vuoi mostrargli il meglio di te, sempre positiva e felice, ben curata. Ricordati che non potrai sempre ricoprire il ruolo della donna perfetta, non temere di mostrare anche il lato peggiore del tuo carattere, difetti, vizi, tutto ciò che fa parte del pacchetto, non indossare una maschera, ricorda che non tutti apprezzano le sorprese e prima o poi è inevitabile che esca fuori proprio tutto di te.

2. Essere troppo accondiscendente

Non nascondere mai le tue opinioni anche quando sono diverse dalle sue, accontentarlo non ti procurerà altro che frustrazione. Non dovete necessariamente andare d’accordo su tutto, dovete solo trovare compromessi per tutto.

3. Pianificare il futuro troppo in fretta

Andateci piano con i piani. Anche se avete grosse aspettative date tempo al tempo. Ogni coppia deve attraversare delle fasi specifiche prima di capire se è in grado o meno di condividere il progetto della vita insieme.

Prenditi il ​​tempo necessario per valutare questa vostra relazione, non gettarti frettolosamente tra le meravigliose braccia dell’amore perpetuo. Cercate di conoscervi bene, capitevi, abbiate presente le cose che amate l’uno dell’altro. Avete tutto il tempo per coronare il vostro sogno d’amore.

4. Vivere troppo in simbiosi

Spesso si sta talmente bene insieme che non si vorrebbe mai separarci dall’altro ed è così che si finisce col cadere nella dipendenza emotiva e non riuscire più a vivere senza la nostra metà al fianco. Cerca di non essere troppo dipendente da lui e preserva la tua dipendenza che è un grande segno di attrazione. E poi ricorda che il proverbio dice che in amore vince chi fugge.

5. Riporre troppa fiducia nell’altro

L’amore è una questione di fiducia, ovvio ma dovresti tenere presente che la fiducia si conquista col tempo e che i sentimenti spesso offuscano il reale stato delle cose.

Bisognerebbe essere vigili e non farsi trastullare dai sentimenti per capire se possiamo davvero fidarci del partner o se abbiamo brancolato in una possibile disillusione.

Ora sai cosa devi fare per non bruciare le tappe della tua storia d’amore.