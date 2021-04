Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno sul serio: lui le presenta il figlio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno sul serio dopo il Grande Fratello Vip: lui le ha presentato il piccolo Leonardo a Pasqua.

Prosegue a gonfie la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due hanno avuto modo di poter approfondire la loro conoscenza durante l’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini, dove tra le mura della casa più spiata d’Italia hanno capito che c’era qualcosa di speciale ad unirli. Una fetta di pubblico, però, ha insinuato che la loro relazione fosse utile soltanto per le telecamere e che non fossero realmente interessati l’uno all’altra.

Dopo la fine del programma, però, i due hanno dimostrato ampiamente a chi non credeva nella loro relazione che si sbagliavano. Tant’è che ai microfoni di RTL, l’ex velino moro di Striscia La Notizia ha confermato che stanno facendo sul serio ed a dimostrarlo non sono le parole ma i fatti. Durante la giornata di Pasqua, domenica scorsa per l’esattezza, Pierpaolo ha presentato suo figlio a Giulia Salemi e la loro unione è stata approvata anche dal piccolo di casa che è rimasto positivamente colpito da lei.

Pierpaolo Pretelli commenta l’incontro tra Giulia Salemi e suo figlio

Pierpaolo Pretelli ha raccontato ai microfoni di RTL dell’incontro tra Giulia Salemi e Leonardo, rivelando che tra i due è subito scattata una certa sintonia. La bella modella persiana amerebbe molto i bambini anche il giovane Pretelli sembrerebbe ricambiare. Tant’è che le ha subito chiesto se volesse diventare la sua fidanzatina.

“A Pasqua Giulia e mio figlio Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Abbiamo passato delle ore insieme. È andato benissimo, alla grandissima. Sono felicissimo. È stato un momento che riempiva la mia felicità. Poi è la prima donna che presento a mio figlio dopo tre anni che mi sono separato da Ariadna” ha raccontato Pierpaolo, confermando ancora una volta di quanto lui e la sua compagna stiano facendo sul serio. Altrimenti non avrebbe mai fatto un simile passo così importante.

“Per me era talmente importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di quello che provo per Giulia e quello che lei prova per me. L’incontro è avvenuto nelle vicinanze di casa. Fuori, all’aperto. Hanno giocato. Giulia è molto attenta, paziente, ama i bambini e ovviamente c’è stato subito un buon feeling. Addirittura mio figlio le ha chiesto anche di fidanzarsi con lui” ha proseguito, raccontando di come Giulia, che di recente ha conquistato il web per i suoi look, ha fatto breccia nel cuore di suo figlio. “Leonardo si innamora molto facilmente. È un amore. Fa quattro anni il 18 luglio”.

Pierpaolo e Giulia si amano sul serio e stanno dando uno schiaffo morale a chiunque non credesse in loro ed ad approvare quest’unione ora c’è anche il piccolo Leonardo.