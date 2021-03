Se conducete spesso una vita sedentaria è importante prestare attenzione e iniziare a cambiare stile di vita per non andare incontro a problemi di salute, scopriamo quali.

Non è per nulla salutare avere uno stile di vita sedentario, trascorrere molte ore seduti, o per un motivo o per un altro non va per nulla bene alla salute a lungo andare. Quindi sarebbe opportuno per una serie di motivi porre molta attenzione al proprio corpo, seguendo una regolare alimentazione e svolgendo attività fisica. Ma se il lavoro che svolgete vi porta via molto tempo e non solo, ma si tratta di un lavoro sedentario, sarebbe opportuno iniziare a cambiare stile di vita, seguendo alcuni consigli a riguardo.

Non solo il lavoro di ufficio, ma anche stando a casa si potrebbero assumere dei comportamenti sbagliati che porterebbero ad effetti negativi sulla salute.

Scopriamo perchè a lungo andare non va bene uno stile di vita sedentario e quali consigli seguire.

Vita sedentaria: conseguenze

A prescindere dal tipo di lavoro che si svolge in casa o fuori sarebbe opportuno evitare uno stile di vita sedentario. Talvolta basta davvero poco per uscire dal circolo vizioso della pigrizia. Spesso non si presta attenzione a determinati comportamenti, senza pensare che la sedentarietà possa portare a problemi alla salute a lungo andare scopriamo quali.

L‘aumento del peso corporeo è una delle cause più frequenti quando si assume spesso uno stile di vita sedentario, quindi bisogna prestare attenzione a ciò che si mangia. Va evitato l’assunzione di cibo sregolato e poco salutare. A lungo andare potrebbe risultare dannoso per la salute. Quindi il nostro consiglio è di rivolgersi sempre ad un nutrizionista magari in base al vostro allo stile di vita saprà sicuramente consigliarvi una dieta mirata e specifica. Purtroppo se si assumono troppe calorie ma si bruciano di meno, il nostro corpo va ad immagazzinare le calorie in eccesso sotto forma di grasso. A questo punto notate subito la differenza a lungo andare soprattutto se diventa abitudine mangiare tanto e nel modo sbagliato. Scopri come risparmiare quasi 100 calorie.

Talvolta ci sono condizioni o abitudini sbagliate che potrebbero influenzare negativamente sulla salute. Chi lavora in smartworking dovrebbe fare attenzione con l’alimentazione e soprattutto sarebbe opportuno trovare del tempo durante la giornata per svolgere una regolare attività. Anche una passeggiata di mezz’ora che tra l’altro apporta tantissimi benefici alla salute, scoprite quali.

Purtroppo il lavoro da casa, limita maggiormente gli spostamenti visto che non si deve andare in ufficio a lavorare, ma dopo essersi svegliati e fatto colazione la giornata inizia e termina la sera sempre davanti al pc. L’unico spostamento che si fa è alzarsi per andare in bagno o pranzare. Scopri quali sono gli spuntini salutari da mangiare in smartworking per evitare di ingrassare.

Se lavorate in ufficio tutto il giorno, potreste imporvi dei piccoli momenti di pausa per scendere e fare qualche passo. Alzarsi ogni tanto dalla propria scrivania e fare qualche passo è una buona soluzione. Magari una buona strategia sarebbe quello di salire e scendere le scale. Quindi se per raggiungere il vostro ufficio utilizzate l’ascensore provate a salire e scendere le scale, certo che se lavorate all’ultimo piano di un grattacielo sarebbe poco fattibile. Inoltre ritagliate qualche minuto per fare degli esercizi di allungamento e rotazioni per sgranchire le principali articolazioni e per prevenire fastidi e soprattutto se non volete andare incontro a mal di schiena seguite qualche piccolo consiglio.

Anche il cuore ne risente tantissimo quando lo stile di vita è troppo sedentario, come affermano gli specialisti del Dipartimento Cardiovascolare di Humanitas: “La sedentarietà è molto dannosa per il cuore perché predispone allo sviluppo dell’aterosclerosi e può facilitare lo sviluppo della malattia coronarica.”

Per cui è davvero importante fare attenzione, per non parlare poi dell’aumento della pressione arteriosa e il colesterolo. Inoltre va ricordato che parlare con il medico è davvero importante. Quindi ricordate che se si passano troppe ore della giornata oltre al lavoro davanti al PC, smartphone e tablet o tv non va bene. Una buona e sana abitudine che aiuta tantissimo è imparare a muoversi tanto a piedi. Soprattutto i ragazzi andrebbero educati sin da piccoli ad adottare questa sana abitudine visto che sono la generazione che è più coinvolta all’utilizzo di dispositivi elettronici. Invece di giocare a calcio con il video gioco, sarebbe bello uscire all’aria aperta e farlo lì in compagnia di amici.

Consigli

Se si vorrebbe combattere la sedentarietà sarebbe opportuno iniziare a seguire dei piccoli consigli che potrebbero tornare utili, scopriamo quali. Talvolta bastano piccoli gesto che spezzano la sedentarietà apportando diversi benefici all’organismo.