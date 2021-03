Ugo Primavera, chi è: carriera, vita privata e Instagram

Ugo Primavera chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del corteggiatore di “Uomini e Donne”.

“Uomini e Donne” entra nel vivo della stagione, fra corteggiatori e tronisti molte personalità iniziano a farsi conoscere, Ugo Primavera sicuramente si distingue per diverse ragioni. A partire dal cognome che ben si sposa con la stagione degli amori.

Ugo, però, ha ben altre mire: farsi conoscere per quello che è e fare breccia nel cuore di qualche giovane fortunata. Entrato come corteggiatore, potrebbe fare strada e divenire una presenza illustre del programma. Lui che frequenta l’Istituto IPSAR Amerigo Vespucci, non è dato sapere se abbia conseguito la Maturità oppure no. Certamente maturo per determinati palcoscenici.

Nome: Ugo Primavera

Età: 29 anni

Data di nascita: 1 ottobre 1991

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: barman

Luogo di nascita: Roma

Profili social: Instagram

Ugo Primavera carriera

Ha fatto il barman, mestiere che continua a portare avanti, appassionato di cinema e serie tv – in particolare “La Casa di Carta” – si presenta come un ragazzo spigliato e pronto a lasciarsi sorprendere. Vive la sua Gionata fra famiglia e amici, appassionato di calcio milita a livello amatoriale. Romano verace e genuino, qualità che le donne amano molto, non a caso Maria De Filippi ha deciso di scommettere su di lui. Solo il tempo dirà se si tratta di un azzardo o una scommessa vinta. Intanto Ugo cerca di cogliere al volo ogni occasione.

Vita privata e Instagram

Su Instagram vanta ben 2621 follower. Pubblico in espansione. Le apparizioni in tivù potrebbero giovare alla sua crescita personale e professionale: in cerca di una dimensione nello show-business, vorrebbe diventare influencer e riferimento per i più giovani: classe ’91, di bell’aspetto e belle speranze. Tanto basta per fare la differenza, almeno sul trono più famoso d’Italia.