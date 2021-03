Uomini e Donne, anticipazioni registrazioni 27 marzo: Gemma Galgani esce nuovamente con Nicola Vivarelli, rivincita su Tina Cipollari.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono rivisti. Ad annunciarlo è il Vicolo delle News nelle anticipazioni della registrazione del 27 marzo. Nicola, dopo aver abbandonato il programma per lavoro, è tornato ufficialmente in trasmissione. Il ritorno del giovane cavaliere è stato accolto con entusiasmo da Gemma la quale ha sottolineato di avere un bel ricordo di Nicola.

Cos’è successo, dunque, tra la dama di Torino e il giovane cavaliere? A svelare tutto sono le talpe del Vicolo delle News che riportano i dettagli della registrazione del 27 marzo.

Uomini e Donne anticipazioni: la rivincita di Gemma Galgani su Tina Cipollari

Come ha spiegato in un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani c’è solo un’amicizia. Come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News, la dama e il cavaliere si sono così rivisti in amicizia. Gemma racconta di aver vissuto forte emozioni trascorrendo del tempo con lui ricordando la loro precedente frequentazione. Tra i due, però, resta un’amicizia e Gemma racconta di essere uscita con Roberto che sta conoscendo anche la dama Isabella.

Roberto, da parte sua, mette subito le mani avanti spiegando di essere interessato solo ad Isabella e che con Gemma ci può essere solo un’amicizia. La Galgani non nasconde la propria delusione. Inoltre, Maria De Filippi riporta l’attenzione sul presunto flirt che Gemma avrebbe avuto con Walter Chiari di cui ha parlato Tina Cipollari nella precedente puntata. La Galgani, nella scorsa puntata, ha negato di aver dichiarato di aver avuto un flirt con Walter Chiari sostenendo di averlo conosciuto durante il lavoro a teatro.

Tina ha chiesto di poter contattare il settimanale Di Più che, alcuni anni fa avrebbe pubblicato la suddetta intervista e nella registrazione del 27 marzo sono arrivate le prove che danno ragione a Gemma. Tina, in collegamento da casa, la prende male perchè ricordava esattamente il contrario.

Armando Incarnato, invece, è uscito con Angela che stava frequentando Luca. Tra il cavaliere napoletano e la dama ci sarebbe stato un avvicinamento importante. Nel corso della registrazione c’è stato spazio anche per il trono classico. Giacomo è uscito con Martina lasciando a casa Carolina.