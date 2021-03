Gabry Ponte diventerà presto papà! A rivelarlo è il deejay stesso con un post di gioia sui social. Ma al momento, però, resta ignota l’identità della donna che sta al suo fianco

Gabry Ponte, 47 anni è un è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano di successo. Poche ore fa ha stupito tutti con un annuncio shock: presto diventerà papà!

Per dare il lieto evento Gabry ha scelto come canale Instagram. Nonostante da sempre molto riservato circa la sua vita privata Gabry non è riuscito a contenere la gioia ed ha condiviso il piccolo segreto con la sua community. Resta però un grande mistero, chi è la compagna/fidanzata o moglie del produttore? Per ora infatti della compagna si sa molto poco, ma scopriamo insieme qualche informazione in più.

Gabry Ponte diventa papà, ma chi è la mamma?

Dopo il lieto annuncio di Gabry Ponte: “e niente.. sto per diventare papà! quante emozioni quest’anno ❤️ woah.. i’m about to become a dad! so many emotions this year ❤️” che nel giro di poche ore ha raggiunto 70 mila like (tra cui anche quello del neo papà bis Fedez) e 2.230 commenti, la domanda che tutti si sono posti con più ardore riguarda la compagna del noto dj e produttore discografico.

La domanda non ha per ora risposta: la fortunata mother to be non è stata per ora rivelata. In attesa di annunci o indizi ufficiali ciò che emerge chiaramente dall’ecografia il bambino appare già ben formato. Pertanto, sembra proprio che il piccolo nascerà a breve, maschio o femmina che sia. Una novità sorprendente e felice, che darà la possibilità al noto dj italiano di dare una svolta alla sua vita. Soprattutto dopo le ultime vicende che lo hanno riguardato relative all‘intervento al cuore a cui ha dovuto sottoporsi per una malattia congenita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

Insomma finalmente una bella notizia! Una notizia che andava rivelata nonostante il suo cercare di rimanere ai margini del gossip. Difatti nei suoi profili social sono pochi gli scatti che lo ritraggono insieme alla famiglia (sorella e nipoti). In attesa di nuovi sviluppi non possiamo che congratularci con il futuro papà.