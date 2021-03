Andrea Zelletta e Natalia verso il matrimonio: pronti a metter su famiglia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembrano pronti per il grande passo. La coppia vuole metter su famiglia da “giovane”. Ecco cos’hanno dichiarato.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, sono stati a lungo al centro del gossip per le rivelazioni venute fuori durante l’esperienza di Andrea al Grande Fratello Vip 2020/21.

La coppia non ha mai smentito l’intenzione di metter su una famiglia e quindi di allargare il loro nucleo familiare, anche se le dinamiche del momento e le esperienze lavorative di ognuno ha reso questo percorso più in salita. In una recente intervista Andrea Zelletta aveva difatti dichiarato: “C’è tempo ma mi piacerebbe sposarmi prima dei trenta e non vivere i figli troppo in la con l’età” trovando nella compagna Natalia un punto di comune accordo.

D’altronde Andrea non ha mai nascosto di amare alla follia la sua Natalia, anche appena uscito Uomini e Donne, Zelletta decantava il suo amore per lei: “La mia vita grazie a lei è cambiata tantissimo…Prima ero un single incallito, adesso sono fidanzatissimo e felice…”.

Ma è solo dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e che ha visto vincitore Tommaso Zorzi, che Andrea Zelletta si è convinto ancor più fermamente di voler vivere il resto della vita insieme a Natalia Paragoni.

Anche se, inizialmente la loro relazione è stata messa a dura prova dal regalo “misterioso” di Natalia che ha turbato la quiete di Andrea. Difatti l’ex tronista aveva iniziato a dubitare che quel gesto fosse un modo per mettere fine alla loro storia d’amore. Complici anche le voci di Dayane Mello su un presunto tradimento della ragazza durante un weekend a Capri la scorsa estate. Ma calmati i bollenti spiriti e risolto i problemi e le incomprensioni i due sembrano pronti al grande passo.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni pronti al grande passo: il matrimonio

Da quando è terminata la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno recuperando tutto il tempo in cui sono stati lontani, godendosi ogni istante del loro amore.

L’indiscrezione del matrimonio imminente arriva direttamente dall’ex tronista ed ex gieffino che in un’intervista rilasciata al settimanale NuovoTv ha dichiarato di voler acquistare una casa con Natalia. La coppia vuole iniziare a costruire il nido d’amore e allargare la famiglia. Entrambi non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori, soprattutto di diventare genitori in giovane età: