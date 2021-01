Vuoi un bacio dalla dea bendata e vincere il montepremi desiderato tanto che potrebbe garantirti una vita da sogno? Natalia Paragoni potrebbe far per te.

Aspetti il bacio fortunato della dea bendata che possa garantirti una splendida vita da sogno e tantissimi soldi in banca per realizzare ogni piccola cosa che ti passa nell’anticamera del cervello? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Siamo pronti ad una vacanza da sogno alle Bahamas, una casa ad Ibiza, una esperienza di piacere in Giappone? Certo che sì! Ci vogliono solo i soldi per poterlo fare. Non solo, ti piacerebbe un mese fra lusso da favola per i luoghi del mondo, macchine di lusso e personalizzate nonché milioni di euro in banca?

Questi sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte e vogliono un bacio della dea bendata. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

I numeri li ricerchiamo in tutto ciò che ci circonda e che magari potrebbe essere un colpo di genio per calcolare i numeri che vogliamo giocare per ottenere la vittoria. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando succede qualcosa di inspiegabile o di importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio della dea bendata.

E se invece in questo caso fosse proprio la tutto pepe fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni? La ragazza che tanto ha fatto parlare di sé dopo che il suo fidanzato è entrato nella casa più chiacchierata d’Italia.

Natalia Paragoni pronta a darti tutti i numeri di cui necessiti

Nome: Natalia Paragoni

Natalia Paragoni Età: 23 anni

23 anni Data di nascita: 24 dicembre 1997

24 dicembre 1997 Segno Zodiacale: Capricorno

Capricorno Luogo di nascita: Piantedo (Sondrio)

Piantedo (Sondrio) Lavoro: modella, fotomodella, ombrellina

modella, fotomodella, ombrellina Titolo di Studio: Diploma

Diploma Followers su Instagram: 870 mila

870 mila Altezza: 1.69

1.69 Peso: 62 kg

62 kg Curiosità: Natalia è stata molto chiacchierata in questi giorni sia per la sua frase ormai dibattutissima “Io prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea Zelletta“, sia per aver diffidato il GF VIP che per aver diffidato la stessa Dayane Mello.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la bellissima giovane donna che ha calcato le scene del GF VIP come fidanzata dell’inquilino Zelletta.

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bellissima ragazza)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bellissima ragazza) 8 ( la prima cifra dei follower che seguono su Instagram la bella modella e ombrellina fidanzata con Andrea Zelletta)

( la prima cifra dei follower che seguono su Instagram la bella modella e ombrellina fidanzata con Andrea Zelletta) 10 ( il capricorno è il decimo dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nata Natalia Paragoni)

( il capricorno è il decimo dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nata Natalia Paragoni) 12 (il mese in cui è nata la ragazza tutto pepe che ha fatto molto parlare di sé)

19 (le prime due cifre dell’anno di nascita della bellissima fotomodella ed influencer)

(le prime due cifre dell’anno di nascita della bellissima fotomodella ed influencer) 23 (gli anni di età compiuti pochissimo tempo fa dalla ragazza che è nata proprio durante la vigilia di Natale)

(gli anni di età compiuti pochissimo tempo fa dalla ragazza che è nata proprio durante la vigilia di Natale) 24 (il giorno in cui è nata la meravigliosa ragazza tutto pepe, che, da come abbiam avuto modo di vedere, è molto giovane)

(il giorno in cui è nata la meravigliosa ragazza tutto pepe, che, da come abbiam avuto modo di vedere, è molto giovane) 62 (il peso della ragazza che svolge il lavoro di modella, fotomodella, ombrellina ed influencer nonché ex corteggiatrice del trono di Maria De Filippi che l’ha portata alla conquista del suo fidanzato)

(il peso della ragazza che svolge il lavoro di modella, fotomodella, ombrellina ed influencer nonché ex corteggiatrice del trono di Maria De Filippi che l’ha portata alla conquista del suo fidanzato) 69 (i centimetri di altezza oltre al metro della fidanzata di Andrea Zelletta)

(i centimetri di altezza oltre al metro della fidanzata di Andrea Zelletta) 70 (le ultime due cifre dei followers che la ragazza ha su Instagram)

(le ultime due cifre dei followers che la ragazza ha su Instagram) 97 (le ultime due cifre del suo anno di nascita che detonano la giovinezza della ragazza. Il numero in questione non è giocabile essendo superiore al 90)

Sulla base dei calcoli fatti sulla splendida donna e che sono stati forniti su base delle caratteristiche che la meravigliosa artista possiede possiamo procedere con il mostrare quali sono i numeri fortunati di Natalia Paragoni:

1 – 8 – 10 – 12 – 19 – 23 – 24 – 62 – 69 – 70

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono alcuni dei numeri ritardatari.

I numeri ritardatari, ribadiamolo, sono quei numeri che non sono ancora stati estratti per il gioco giornaliero del Million Day:

36-14-44-12-18-41-37-43-45-19-22-48