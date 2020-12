Natalia Paragoni ha preso in giro Andrea Zelletta? Dayane sgancia la bomba

Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti hanno ascoltato una notizia bomba su Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip che potrebbe cambiare per sempre il suo rapporto con Zelletta.

Tommaso Zorzi è sempre aggiornato sui gossip che girano all’interno della casa più spiata d’Italia. E nemmeno Cecilia Capriotti, che ha fatto il suo ingresso da poco, sembra non voler rimanere aggiornata su quanto accade all’interno, ma anche al di fuori del programma. L’unica che al momento però sembra essere all’oscuro di ciò che sta accadendo, stranamente, è Stefania Orlando che sembrerebbe essere l’unica ad essere rimasta all’oscuro di ciò che sta accadendo tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Durante il giorno di Natale, lui ha ricevuto un regalo sospetto dalla sua fidanzata. Non capendo il motivo di tale freddezza nei suoi confronti, a sapere la risposta sembrerebbe essere Dayane che ha ammesso che fin quando ci sarà Sonia Lorenzini nella casa, molto amica della Paragoni, lei non dirà nulla. Anche se qualche ora fa lei stava per raccontare ogni cosa, ma è stata prontamente bloccata da Zorzi e Cecilia, evitando di far scoppiare il Paragoni Gate. Anche se hanno avuto modo di poter ascoltare la notizia bomba sulla fidanzata di Zelletta, detta in un punto strategico della casa dove le telecamere non potessero cogliere il tutto.

La confessione, però, sembrerebbe essere stata ascoltata anche dagli autori del programma che sembrerebbero essere rimasti senza parole.

Natalia Paragoni non ama Zelletta? Carlotta Dell’Isola racconta tutto

Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi non hanno voluto rivelare a Stefania Orlando quanto ascoltato, in quanto non vorrebbero trovarsi in spiacevoli situazioni ma le hanno soltanto fatto un quadro molto generale sulla situazione, incuriosendola ancora di più su quanto è successo in queste ore nella casa del GF Vip.

A fare maggiore chiarezza ci ha pensato Carlotta Dell’Isola, che ha rivelato che Dayane avrebbe raccontato che Natalia Paragoni non terrebbe ad Andrea Zelletta. O almeno questo è quello che si direbbe al di fuori della casa, ma la confessione della new entry, che è felicemente fidanzata con Nello, appare piuttosto confusa anche perché come può sapere Dayane dei rumors che girano al di fuori della casa più spiata d’Italia o faceva forse riferimento ad alcune voci che le sono arrivate prima di prendere parte al programma?

Sicuramente, durante il corso della prossima diretta, Alfonso Signorini farà maggiore chiarezza sulla questione, che sembrerebbe incuriosire e non poco il popolo della rete.

ATTENZIONE,grossi guai X lunedi!DAY:”So il motivo delle parole di quel biglietto,ma non posso dirlo almeno finché in Casa rimane Sonia che è molto amica di Natalia Paragoni”.DAY non vuole parlarne pubblicamente a tutti.”Non ho voglia di avere tutta la Casa contro”Amen!⚔️#rosmello pic.twitter.com/ljt3wjuwfs — 🦇Eireen Violet🦇 (@EireenViolet) December 27, 2020

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono arrivati al capolinea della loro storia d’amore o le voci all’interno del Grande Fratello Vip sono soltanto gossip privi di qualsiasi fondamento? Per saperne di più, non ci resta che attendere la diretta di domani sera, dove ogni vippone sarà “costretto” a parlare.