Hai bisogno d’aiuto per imparare a trasformare il tuo amore in atti concreti? Abbiamo cinque consigli per imparare come essere romantici.

Ci saranno persone sconvolte all’idea che per aumentare il romanticismo in una relazione ci si debba affidare ad una guida ma questa è una zona priva di rimproveri.

Non tutti, infatti, sono dei romantici sfegatati e, anzi, spesso la sola idea di fare qualcosa di concreto per qualcuno che amano li inibisce nel profondo.

Scopriamo insieme cinque suggerimenti (concreti) con i quali puoi migliorare il romanticismo nella tua relazione.

No, non preoccuparti: non dovrai cantare di fronte a tutti i vostri conoscenti e neanche farti trovare fuori dalla finestra con un cartellone.

Come essere romantici: la guida

Se è vero che gli opposti si attraggono, ci dovranno essere, a questo mondo, milioni di coppie formate da un partner romantico ed uno… più introverso.

Quando parliamo di sentimenti e di come si esprimono, infatti, capita spesso di doversi confrontare con persone che il romanticismo non sanno neanche cosa sia.

Per alcuni, infatti, essere romantici è qualcosa di veramente innato: comprano fiori, dedicano canzoni, confezionano regalini e pensierini per il partner.

Spesso, poi, le stesse persone si scontrano contro un vero e proprio “muro”.

Da cosa è formato? Ma semplicemente dall’incapacità del partner di esprimere i suoi sentimenti!

Questa dinamica, spesso, può portare a discussioni ed incomprensioni che si appianano (prima o poi) o che possono sfociare in qualcosa di più grave.

(Ti abbiamo già parlato qui delle estreme conseguenze riguardo chi lava più spesso i piatti: parola di scienziati!).

Se ti sei riconosciuto nel ritratto del partner “musone“, quello che ama ma non sa esprimerlo con piccoli gesti o parole, non preoccuparti.

Non devi, di punto in bianco, cambiare completamente la tua natura per piacere al tuo partner!

(Ci sono buonissime chance, infatti, che tu gli piaccia già ed esattamente così come sei: altrimenti non stareste insieme!).

I nostri cinque consigli per imparare a sviluppare il romanticismo

Magari fatichi ad immaginare piccoli gesti romantici: non sapresti da dove iniziare, hai paura di sentirti in imbarazzo o di non riuscire a fare la mossa giusta.

Bene, abbiamo cinque piccoli consigli per te da provare: mettili in pratica alla prima occasione e valuta l’effetto.

Se il gioco vale la candela (spoiler: la risposta è sì), potrai iniziare a cercare pian piano di diventare “più romantico”.

Pronti a provare?