Non avete idea di cosa guardare stasera? Non preoccuparti: ecco la lista di cinque film da guardare con il partner (tutti su Netflix).

Le temperature sono ancora bassine, il Covid-19 ancora in giro e le restrizioni ancora attive: guardiamo un bel film stasera?

Anche se non dev’esserci per forza una pandemia per farti decidere di rimanere a casa con il tuo compagno, diciamo che negli ultimi tempi ci siamo tutti dati ad una vera e propria scorpacciata di film.

Ecco cinque pellicole da guardare direttamente su Netflix (abbiamo controllato e ci sono tutte) insieme al tuo partner!

Film da guardare con il partner: ecco la lista

La scena è sicuramente familiare a molti (o almeno così spera l’autrice di questo articolo).

Vi mettete comodi dopo cena, pronti con i popcorn o le patatine per guardare un film insieme.

L’unico problema? Non riuscite a mettervi d’accordo sul film da guardare o non ne trovate neanche uno che vi ispiri!

Ecco, quindi, che dopo ore di ricerca, finite per gettare la spugna o guardare qualcosa che non vi piace o che avete già visto.

Bene, adesso non preoccupatevi: abbiamo la soluzione per voi.

Di seguito trovate cinque titoli decisamente romantici e divertenti che potete inserire su Netflix (tranquilli, abbiamo controllato e ci sono) per godervi la vostra serata di cinema “in casa” senza troppi problemi.

Pronti a lasciarvi andare?

Forgetting Sarah Marshall – Non mi scaricare (no, il titolo non si riferisce alla pirateria digitale)

Una commedia degli equivoci con protagonista Jason Segel (il famosissimo Marshall di “E alla fine arriva mamma“.)

Ambientata alle Hawaii vede il nostro protagonista Peter cercare di dimenticare l’ex fidanzata la famosa Sarah Marsahll.

Sarah è un’attrice che ha piantato Peter di punto in bianco: lui, per riprendersi dalla rottura, decide di andare in vacanza alle Hawaii e proprio lì incontra Sarah con il suo nuovo fidanzato, un cantante.

In soccorso di Peter arriva Rachel, una delle receptionist, che decide di ospitarlo gratis in una delle suite: tra i due (ci verrebbe da dire ovviamente) inizia un’amicizia che potrebbe anche essere qualcosa di più.

Sulla risoluzione del film non ci dilunghiamo: dovete vederlo!

Consigliato se volete vedere qualcosa di leggero, con battute a tutto spiano e senza dovervi preoccupare troppo di seguire la trama.

Insomma, se vi addormentate a metà non preoccupatevi!

No strings attached – Amici, amanti e…

Natalie Portman ed Ashton Kutcher si conoscono da bambini al campeggio estivo e, nonostante gli anni passino e le giravolte della vita non facciano altro che dividerli, finiscono per incontrarsi sempre per caso.

Dopo una rottura decisamente dura, Adam (Ashton Kutcher) finisce per chiamare tutte le ragazze della sua rubrica ed è così che si incontrerà, per l’ennesima volta, con Emma (Natalie Portman).

Tra i due nasce un feeling del tutto particolare, tanto che decidono di intraprendere una relazione di solo letto (ti abbiamo parlato qui di cosa succede quando due amici diventano… “di letto“ e anche di quali siano le regole per affrontare il tutto).

Inutile dire che la situazione si complicherà tantissimo: ce la faranno, i due, a mettersi insieme?

The notebook – Le pagine della nostra vita

Se non avete ancora visto Le pagine della nostra vita vi consigliamo vivamente di essere di buonissimo umore prima di iniziarlo!

Si tratta di uno dei film romantici più strappalacrime mai prodotti negli ultimi dieci anni.

Insomma, vederlo potrebbe farvi provare un vero e proprio trauma (così come fa il ricordo del vostro primo amore) ma in tanti lo considerano veramente necessario come film di coppia.

I due protagonisti Noah ed Allie sono destinati a stare insieme ma la vita (e la guerra) li divideranno.

Il racconto della loro storia d’amore, lunga e tormentata (ma anche romanticissima e bellissima) e di cui non vi diremo la fine, rallegra le giornate di due anziani signori in una casa di riposo.

Dear John: preparate i fazzoletti!

Anche con Dear John dobbiamo consigliarvi di procurarvi un pacco di fazzoletti e di essere veramente allegri prima di guardarlo.

Rischiate la depressione dopo la proiezione!

La storia è quella di John e Savannah, due ragazzi che si conoscono mentre John è in licenza.

John, infatti, è un militare che deve passare ancora qualche tempo oltreoceano: gli avvenimenti dell’11 Settembre 2001, però, gli fanno decidere di confermare per altri due anni il suo periodo di servizio nell’esercito.

I due si scrivono molto e si amano alla follia: Savannah, però, provata dalla lontananza e desiderosa di aiutare il suo amico Tim, decide di lasciare John e di sposare Tim per prendersi cura del figlio di lui.

John, scoperta la situazione, non può far altro che rassegnarsi.

La fine del film, ve lo possiamo assicurare, è davvero da brividi: guardatelo ma attenti ai pianti disperati!

Crazy Stupid Love: uno dei film da guardare con il vostro partner

Numerosi personaggi si intrecciano (e si strecciano) in questa commedia (finalmente) sull’amore, che vede protagonisti Ryan Gosling ed Emma Stone (sì, proprio prima di La La Land!).

Il protagonista, Cal, deve imparare di nuovo a sedurre le donne: anche se è difficile crederci (non pensiamo che Ryan Gosling abbia bisogno d’aiuto), il film è godibilissimo e decisamente divertente.

Insomma, si tratta di una vera e propria commedia d’amore dove i vari personaggi riusciranno ad imparare sempre qualcosa.

Non male, no?