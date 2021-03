Ma insomma, qual è l’outfit perfetto per il lavoro da casa? Sta per arrivare la soluzione direttamente dal Giappone: ecco di cosa si tratta.

Stai per affrontare l’ennesima riunione su Zoom con i capelli legati, il gatto in braccio ed il pigiama quando, incredibilmente, inizi a vedere tutti accendere il video.

Cosa puoi fare?

Oltre a tirare per aria il gatto e darti una veloce sistemata, di certo, non ci sono molte opzioni, vero?

Sbagliato: ecco la soluzione per migliorare i tuoi look da casa!

Outfit di lavoro da casa: arriva la camicia pigiama dal Giappone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessy Grades | Marketing Blog (@jessygrades)

Quanto è difficile coniugare il lavoro da casa con gli abiti formali?

Da quando ci siamo trovati “costretti” nelle nostre abitazioni (grazie pandemia), il dilemma di cosa indossare di fronte alla riunione di lavoro online è diventato veramente pressante.

Chi di noi, infatti, non ha mai affrontato una chiamata su Zoom o su Skype con ancora indosso il pigiama?

Ti abbiamo spiegato qui che lavorare con il pigiama, purtroppo, fa male anche alla salute: è vero, però, che di fronte alla comodità di rimanere in tuta, quasi tutti cediamo e ci ritroviamo… impreparati di fronte alla videocamera del PC!

Non preoccuparti, però, dal Giappone sta arrivando la soluzione perfetta per questo problema… fashion!

Se la tuta è uno dei must-have di questa primavera ed estate e ti abbiamo dato qui cinque suggerimenti per indossarla anche fuori di casa, questo non vuol dire che devi indossarla anche durante le chiamate di lavoro!

Una compagnia giapponese, la Whataver Inc. (il nome è tutto un programma), ha deciso di produrre un capo perfetto per i lavoratori da casa.

Taichi Ito (questo il nome del designer che ha avuto la brillante idea) ha disegnato un prototipo di… felpa camicia!

Nella parte superiore, infatti, il capo sembra in tutto e per tutto una camicia: ha il taschino, ci sono diversi modelli adatti a tutti, fantasie e colori sono sobri ed adeguati per un outfit di lavoro.

La camicia, però, è in realtà… una felpa!

Esattamente al di sotto della linea dell’occhio vigile della fotocamera del tuo PC, infatti, c’è un segreto.

La tua camicia è in realtà… una felpa!

Eh sì, perché la Work From Home Jammies, che viene definita dagli stessi produttori “half business half relaxation“, è creata appositamente per essere il capo perfetto per le riunioni.

(Dopotutto è proprio “metà per il lavoro e metà… per il relax“!)

Una felpa, comoda e calda, che si interrompe per “diventare” una camicia perfetta per le riunione ed il lavoro da casa.

Con questo capo, quindi, potrai finalmente risolvere il problema di cosa indossare di fronte al tuo capo, senza rinunciare alla comodità.

Insomma, ci sembra semplicemente perfetto!

I capi possono essere acquistati direttamente sullo shop online della Whatever (cliccando qui) e costano quasi 80 euro.

Che dici, vale la pena fare un tentativo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Whatever (@whtevr_co)

Insomma, adesso che sai che cos’è la Work From Home Jammies ed anche dove potrai procurartela, non hai veramente più scuse.

In molti sostengono che il prezzo (quasi 90 euro) sia eccessivo per un capo che speriamo di lasciarci alle spalle il prima possibile, grazie alla fine della pandemia di Covid-19.

Noi non possiamo far altro che aspettare ed… aguzzare la vista durante la prossima chiamata per vedere se qualcuno l’ha, effettivamente, comprata!