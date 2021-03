Quante volte ti è capitato di lamentarti perché a lavare i piatti nella coppia sei sempre e solo tu? La scienza ha analizzato la questione: ecco che cosa ha scoperto.

Piatti, piatti, piatti ed ancora piatti: anche se siete in due, sembra che ogni giorno si accumulino stoviglie che basterebbero a nutrire un vero reggimento!

Posate, bicchieri, teglie, padelle e ciotole oltre che, ovviamente, ai piatti dove avete mangiato, ti guardano fisso dal lavello, in attesa che tu prenda il coraggio a due mani e ti dia da fare per pulirli.

Bene, la scienza ha scoperto che lavare i piatti potrebbe causare, addirittura, delle vere e proprie rotture: ecco perché.

Lavare i piatti in coppia: uno “sporco lavoro” che mette in crisi la coppia

Inutile cercare di nascondersi dietro un dito o dietro la montagna di piatti che vi aspetta in cucina: qualcuno dovrà lavare le stoviglie che avete usato per pranzo!

Spesso e volentieri, però, ci si rimpalla questo sgradevole compito l’un l’altro, per evitare di portarlo a termine.

Succede nelle famiglie, tra coinquilini ed anche nelle case dove, a lavare i piatti, ci sono solo due candidati: una coppia.

Secondo il Council of Contemporary Families, un ente statunitense che monitora le dinamiche familiari, lavare i piatti potrebbe rappresentare, però, la famosa pietra della discordia o la goccia che fa traboccare il vaso.

Insomma, se la vostra relazione finisce potrebbe essere colpa… dei piatti sporchi!

Eh sì, non bastava stare attenti al tipo di posizione in cui dormiamo (qui scopri qual è quella che ti mostra che siete a rischio divorzio) o agli ormoni che influenzano il nostro cervello.

Adesso dobbiamo stare attenti anche in cucina!

Secondo il report, infatti, lavare i piatti può rappresentare un vero e proprio problema nella coppia.

(Noi, qui, ti abbiamo comunque dato i consigli per lavarli correttamente ed anche qualche trucco che sicuramente non conosci).

Non si tratta solo delle solite (ma non per queste meno pressanti) problematiche di genere e di carico mentale.

C’è sempre uno dei due (e, solitamente, nelle relazioni eterosessuali è di genere femminile) che lo fa più dell’altro e che, nel mentre, si sente anche criticare.

Secondo Cosmopolitan e Vice, infatti, lavare i piatti oltre ad essere il compito “peggiore” rappresenta anche un vero e proprio pomo della discordia.

A risentirne, ovviamente, sono i rapporti tra i due sia sentimentali che intimi: “Lavati le mani, sanno di sapone” oppure “Hai le mani fredde, non mi toccare!” sono due esempi che spiegano alla perfezione cosa succede dopo aver lavato i piatti.

Insomma, oltre il danno c’è anche la beffa!

Secondo la ricerca del CCF, quindi, chi lava i piatti è più incline ad infuriarsi per piccoli problemi e conflitti relazionali.

L’atto stesso di caricarsi sempre del lavaggio, infatti, renderebbe “fertile” il terreno della polemica che esploderebbe, poi, in tutte le altre aree del rapporto.

Il risultato?

Relazioni rovinate, sempre sul punto di rompersi e di esplodere e tutto a causa… dei piatti!

La soluzione, ovviamente, sembrerebbe essere la più semplice: perché non investire del denaro nell’acquisto di una lavastoviglie?

Secondo gli esperti, però, la lavastoviglie non cambierebbe di molto la situazione, anzi!

Innanzitutto il problema principale rimarrebbe (bisogna sciacquare i piatti, caricare e scaricare la lavastoviglie e via discorrendo) e poi, anche se lavare i piatti rappresenta il gradino su cui le coppie inciampano… non è veramente questo il problema!

Certo, se a lavare i piatti è sempre e solo una persona di certo il vostro rapporto non è perfettamente equilibrato.

Ci devono essere, però, sicuramente anche altre questioni che avete lasciato… in sospeso.

Ecco, quindi, che sommando a tutti gli altri problemi anche i piatti sporchi si finisce per separarsi.

Noi ovviamente sappiamo che la tua coppia è unica e particolare e che, quindi, il modo in cui lavate i piatti non ha molto a che vedere con i vostri sentimenti ed il vostro rapporto.

Ora, però, sapete che molte coppie si sono trovate in difficoltà grazie proprio ai piatti da lavare.

Insomma, è giunta l’ora di creare una tabella dei turni: non potete proprio tirarvi più indietro!