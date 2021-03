Tommaso Zorzi non si trattiene e si scaglia contro Giulia Salemi a Verissimo

Tommaso Zorzi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si è scagliato contro le ex gieffine Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria per poi parlare del suo rapporto con Aurora Ramazzotti.

Tommaso Zorzi è il vincitore di questa quinta, ed infinita, edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini e come ogni suo concorrente che si rispetti non poteva non essere intervistato da Silvia Toffain a Verissimo. Negli studi canale 5, l’influencer non si è di certo trattenuto non mandandole a dire ad alcuni dei suoi compagni di viaggio.

Qualche nome? Tommaso, senza troppi giri di parole, nel tirare le somme di questo suo percorso, ha giudicato come falsi, anzi falsissime, alcuni concorrenti con cui all’inizio sembrava aver particolarmente legato nella casa più spiata d’Italia come ad esempio Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, levandosi qualche sassolino dalla scarpa.

Il vincitore del Grande Fratello Vip non si è risparmiato rivelando anche com’è cambiata la sua vita dopo l’esperienza nel reality show di successo di canale 5.

Verissimo: pace fatta tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

A Verissimo, Tommaso Zorzi ci ha tenuto a precisare che tra lui e Giulia Salemi non è mai esistito quel rapporto di amicizia così profonda come lei aveva dichiarato all’interno della casa del GF Vip e che avrebbero smesso di sentirsi molto prima di rincontrarsi all’interno del programma. Non si è nemmeno tirato indietro nei confronti di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria giudicandole due persone false.

“Giulia è falsa. Non la ritengo una mia amica e tante cose sul suo conto le ho scoperte all’interno del programma. Noi avevamo smesso di parlarci prima“ ha esordito Tommaso durante la sua prima intervista dopo la fine del programma. “Guenda Goria è strafalsa e Maria Teresa Ruta ancora di più, crede di essere una stratega” ha aggiunto stroncando le Rutas, tra l’altro Maria Teresa ieri è stata ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 dove ha lanciato un appello.

Durante il corso dell’intervista, Tommy non poteva di certo non parlare anche del suo rapporto con Francesco Oppini, ammettendo di essersi preso una sbandata per lui: “Quando ha scelto di abbandonare il GF Vip, ho pianto come un disperato. Ho preso una sbandata per lui. Quando ho esternato i miei sentimenti per lui è stata una liberazione. Nei suoi confronti provo un affetto davvero forte. Ogni volta che lo vedo mi commuovo” ha confidato per poi parlare di Aurora Ramazzotti.

I due hanno litigato poco dopo il lockdown e sono stati migliori amici per anni. Lui, durante il corso della sua permanenza nella casa del GF Vip, ha più volte ammesso che avrebbe voluto incontrarla per fare pace, ma lei non si è mai presentata in studio. Probabilmente a causa della sua riservatezza, in quanto ha preferito risolvere il tutto dall’occhio indiscreto delle telecamere parlando del loro rapporto in privato.

“Io e Aurora siamo riusciti a chiarirci. Appena ci sarà possibile, vogliamo iniziare a viverci come facevamo fino a poco tempo fa, quando il nostro legame era indissolubile“ ha dichiarato Zorzi, che nella casa aveva spiegato perché avevano litigato. “Sono davvero molto legato alla sua famiglia, anche perché mi hanno sempre trattato come se fossi figlio loro. A Michelle ho sempre chiesto consigli“ ha aggiunto parlando della Hunziker.

Tommaso Zorzi a Verissimo, dopo aver parlato con i suoi fedeli sostenitori, infine, non poteva non tirare le somme dell’esperienza nel reality show di successo di canale 5, dichiarando ancora una volta che è entrato nella casa come un ragazzino per uscirne da uomo. In quanto ha avuto anche modo di poter acquisire una maggiore consapevolezza su come impostare il suo futuro nel mondo dello spettacolo.

“Detta in tutta onestà, non mi aspettavo di vincere. Sono passato a vivere in un mondo in cui ero completamente ovattato all’essere sovraesposto. Ora è come se vivessi in un frullatore e non riesco a dormire. In questi giorni, dopo la fine del programma, sto ricevendo un affetto incredibile da parte del pubblico e non posso nascondere quanto tutto ciò mi faccia piacere. Adesso ho una maggiore consapevolezza di come sono io e chi voglio diventare e non metto in dubbio che ho commesso qualche errore in passato, non rimpiango nulla di quanto fatto. Io sono così: o mi odi o mi ami. Anche quando mi sono trovato in situazioni alquanto delicate, non sono riuscito a stare zitto. Anche questo fa parte del mio carattere” ha commentato.

Perché non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie per le risate, per le gioie, per i dolori, per le sorprese, per le amicizie, per gli amori… per le emozioni. Grazie Vipponi! Ma grazie anche a voi… per il grande amore che ci avete dimostrato ❤️#GFVIP pic.twitter.com/IhcbeSERQW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Tommaso Zorzi ancora una volta ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, pronto a dire sempre ciò che pensa.