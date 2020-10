Gabriele Parpiglia ha svelato il motivo per cui Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno smesso di parlarsi.

Tommaso Zorzi ed Aurora Ramazzotti erano davvero inseparabili. I due, come ben noto, erano praticamente migliori amici ma da qualche tempo a questa parte hanno smesso di parlarsi. L’influencer, durante il corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha più volte manifestato il suo desiderio di voler ricucire i rapporti, ma dall’altra parte non c’è stato alcun segnale.

Tommaso, però, non ha raccontato nel dettaglio il motivo del loro allontanamento, indicando tra le cause il suo carattere e il fidanzato di lei in quanto il legame con quest’ultimo avrebbe spinto la figlia di Michelle Hunziker ad allontanarsi sempre di più.

Gabriele Parpiglia, nelle scorse ore, attraverso il portale Giornalettismo, ci ha tenuto a fare chiarezza sulla questione, raccontando tutti i motivi per cui avrebbero smesso di parlarsi. Tommaso, secondo quanto rivelato dal giornalista, avrebbe sentito molto l’assenza della sua amica, sempre più presa dalla sua relazione, e gli avrebbe proposto di partire per un weekend a Capri soltanto loro due. In modo tale da poter provare a ricucire il loro rapporto. Aurora, però, all’ultimo secondo avrebbe dato buca, rinunciando alla vacanza.

Il motivo di tale cambio di programmi però sarebbe più che giustificato, in quanto la data della partenza ha però corrisposto con la scomparsa della nonna di Goffredo, il suo fidanzato, e per questo non è potuta andare. Tommaso non avrebbe reagito bene alla casa e se ne sarebbe andato a Jesolo con un amico e da quel momento tra i due ogni rapporto è venuto a concludersi. Ecco perché Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato.

Aurora Ramazzotti rifiuta l’invito al GF Vip: il retroscena su Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti è piuttosto scossa da quell’avvenimento, in quanto avrebbe avvertito una sorta di mancanza di sensibilità da parte del suo migliore amico Tommaso Zorzi, che invece di esserle vicino nel momento del lutto l’ha rimproverata per non essere partiti insieme.

Gli autori del Grande Fratello Vip, sempre come rivelato da Gabriele Parpiglia, avrebbero provato a contattare la figlia d’arte ed anche Goffredo, visto che il concorrente aveva inserito il nome di lei, per poi cancellarlo, delle persone dalle quali avrebbe preferito avere una sorpresa. Aurora però non ne ha voluto sapere, in quanto è ancora piuttosto ferita da quello che è successo e si aspetta delle scuse dal suo migliore amico, che ha lanciato un appello a Barbara d’Urso, in quanto avrebbe provocato un certo dolore non solo in lei ma anche nel suo compagno.

Aurora Ramazzotti ha rifiutato l’invito del Grande Fratello Vip. Probabilmente perché vuole chiarire con Tommaso Zorzi a telecamere spente.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti riusciranno mai a chiarirsi?