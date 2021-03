Pomeriggio 5, appello in diretta di Maria Teresa Ruta: “Ti prego di non farlo”

A Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha lanciato un appello in diretta.

Pomeriggio 5 oggi ha avuto modo di poter ospitare Maria Teresa Ruta, reduce dall’esperienza al GF Vip. La conduttrice ha contagiato tutti con il suo sorriso, che ha letteralmente conquistato il pubblico del piccolo schermo, che ora è curioso più che mai di saperne di più sulla sua vita dopo la fine del reality show di canale 5.

Barbara d’Urso, che ieri ha ospitato Guenda Goria dove ha ammesso di essere tornata single, ha soddisfatto questa curiosità del pubblico del piccolo schermo, mostrando un altro pezzo della vita della conduttrice. Quello che riguarda Vera Miales, che sembrerebbe essere la nuova compagna del suo ex marito.

Maria Teresa ha affermato che contrariamente a quanto si possa pensare, lei non ha assolutamente nulla contro questa relazione, anche se ci sono parecchi anni di differenza tra Vera e Amedeo Goria, ma ne ha approfittato per lanciare un appello a lei che non sembra invece ispirare fiducia agli opinionisti della bella conduttrice partenopea, insinuando che lei stia sfruttando il giornalista per avere una maggiore popolarità.

Maria Teresa Ruta ha lanciato un appello a Pomeriggio 5 chiedendo a Vera, nel caso non fosse realmente interessa ad Amedeo, di non prendere in giro il padre dei suoi figli.

Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5: le sue parole a Vera Miales

Maria Teresa Ruta, negli studi di Pomeriggio Cinque, ha chiesto a Vera Miales, nel caso in cui non fosse realmente interessata al suo ex marito, di non prenderlo in giro perché non le va a genio che qualcuno debba sfruttare il padre dei suoi due figli, chiarendo tra loro non c’è nulla se non un sincero sentimento di affido, visto che lei è felicemente spostata con Roberto Zappulla.

La conduttrice, che di recente ha scritto un messaggio a Loredana Bertè, fatta questa precisazione nei confronti di Vera, l’ha accettata di buon grado, affermando che per lei non è assolutamente un problema la differenza di età che la separa da Amedeo Goria. L’importante è che entrambi siano felici, come lei lo è con il suo Roberto.

Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5 ci ha tenuto a fare una precisazione durante il corso della diretta di oggi con Barbara d’Urso perché tiene non solo ad Amedeo Goria, non da un punto di vista amoroso, ma ai suoi figli, che non vorrebbero soffrissero in questa storia. “Fin quando ai miei figli sta bene, io non ho alcun problema“ ha commentato con il suo sorriso sulle labbra, chiarendo che la sua priorità resteranno sempre e soltanto i suoi due figli.