Tommaso Zorzi dopo la vittoria al GF Vip: “Non so cos’è successo”

Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio dopo la vittoria al GF Vip, commentando l’avventura vissuta negli scorsi sei mesi.

Tommaso Zorzi è ufficialmente il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico del piccolo schermo ha deciso di premiarlo, facendolo classificare al primo posto del reality show. Reality show che ha completamente stravolto la vita dell’influencer. Tant’è che era entrato varcando per la prima volta la famosa soglia rossa pensando di dover restare, qualora fosse arrivato in finale com’è poi successo, soltanto 3 mesi, invece c’è stato quasi il doppio del tempo previsto.

Un’avventura, questa, che gli ha dato tanto non solo dal punto di vista professionale, permettendogli di farsi conoscere anche dal pubblico del piccolo schermo e non solo da quello della rete, ma anche da quello umano. In quanto più volte, anche durante il corso della finale di ieri sera, ha ammesso di essere entrato come un ragazzino ed uscito come un uomo.

Ora, a nemmeno 24 ore uscito dalla casa, Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio dopo la finale al GF Vip, ammettendo di essere ancora molto confuso e di dover metabolizzare quanto accaduto perché nella casa più spiata d’Italia ci ha trascorso quasi metà anno e deve prendersi un momento per capire quello che sta vivendo e soltanto dopo riuscirà a condividere tutto sull’esperienza che lo ha visto trionfare.

Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi rompe il silenzio dopo la vittoria

Tommaso Zorzi, dopo la finale di ieri sera, ha scelto prima di riposarsi. In modo da poter recuperare tutte le energie e di dormire per la prima volta senza essere osservato da milioni di persone e dopo essersi rimesso in sesto ha deciso, dopo le dichiarazioni post vittoria, di parlare a tu per tu con i suoi fan che ora dopo averlo sostenuto per ben 6 mesi vogliono un po’ delle sue attenzioni per loro.

“Ragazzi buongiorno, sono tornato. Ieri ho avuto modo di poter fare una reunion con tutti gli ex concorrenti del GF Vip. So che può sembrare che io sia hungover, ma giuro che non lo sono. Non so cosa cavolo sia successo in questi ultimi sei mesi della mia vita. Appena avrò modo di tornare a Milano, vi spiego tutto perché ora non sto capendo. Io non so sia successo. Sono in una specie di bolla, vi giuro che indagherò” ha dichiarato mentre ha incontrato una fan in albergo, che lo ha rincuorato affermando che sua sorella Gaia è a conoscenza di ogni cosa e sicuramente lo aggiornerà su quanto accaduto in sua assenza.

🎉 Il pubblico ha deciso che il VINCITORE di questa edizione di #GFVIP è… TOMMASO! 🎉 pic.twitter.com/3CS2nIwNWT — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip è pronto a raccogliere i frutti del suo successo. In quanto il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di rivederlo in tv, ma questa volta nel ruolo di conduttore visto che sono stati rapiti dal suo Late Show, che ha collezionato su Mediaset Extra veri e propri ascolti record per il canale.