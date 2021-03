Beatrice Venezi, chi è: età, altezza, vita privata, carriera e Instagram

By

Beatrice Venezi, chi è la direttrice d’orchestra, vera star all’estero? Età, altezza, vita privata, carriera, Instagram e curiosità.

Beatrice Venezi è una direttrice d’orchestra, amatissima e conosciutissima all’estero e che sta stregando anche il pubblico italiano. Bellissima e molto preparata, a soli 31 anni è già un’affermata direttrice d’orchestra internazionale. Amadeus l’ha voluta sia come giudice di AmaSanremo che come primadonna della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 per proclamare il vincitore delle Nuove Proposte.

Nome: Beatrice Venezi

Data di nascita: 5 marzo 1990

Età: 31 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: direttrice d’orchestra

Titolo di studio: diplomata in pianoforte e direzione d’orchestra

Luogo di nascita: Lucca

Altezza: /

Peso: /

Beatrice Venezi: vita privata

Beatrice Venezi nasce a Lucca il 5 marzo 1990. Da sempre appassionata di musica, comincia a suonare all’età di 7 anni diplomandosi in pianoforte e in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Della vita privata di Beatrice si sa poco. Molto riservata, non ama parlare della propria vita sentimentale. Nel 2019, tuttavia, ai microfoni del settimanale Oggi, ha dichiarato: “Ho un fidanzato che non è italiano e non è musicista“.

In futuro le piacerebbe diventare mamma. «Un giorno mi ha detto: “Sarai un’ottima madre, si vede dal modo in cui ti prendi cura delle persone con cui lavori”. Forse, una donna può fare la differenza anche così», ha dichiarato in un’intervista ai microfoni di Vanity Fair.

La carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Venezi (@beatricevenezi)

Il primo successo arriva con la partecipazione al Lucca Summer Festival del 2018, in occasione del 160º anniversario della nascita di Puccini. La sua è stata una carriera fulminante. Ha diretto orchestre in giro per il mondo, dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano. Nel 2017 è stata segnalata dal Corriere della Sera fra le 50 donne più creative dell’anno mentre nel 2018 Forbes l’ha inserita fra i 100 leader del futuro under 30.

“Sul podio indosso abito da sera e tacchi alti; non devo mascherarmi da uomo per dimostrare che so dirigere un’orchestra”, ha detto a Vanity Fair.

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Venezi (@beatricevenezi)

Molto attiva su Instagram, è seguita da più di 50mila persone. Sui social ama condividere foto del suo lavoro, ma anche della sua vita privata mentre si concede momenti di svago al mare o in montagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Venezi (@beatricevenezi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Venezi (@beatricevenezi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Venezi (@beatricevenezi)

Bellissima, preparata e super professionale, la Venezi è entrata nel cuore di tutti.