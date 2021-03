By

Sanremo 2021, cantanti big in gara al Festival: ecco tutti i nomi degli artisti sul palco del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo.

Sono 26 i cantanti in gara tra i big del Festival di Sanremo 2021. A condurre la 71esima edizione del Festival, in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo, sarà ancora una volta Amadeus che, per il secondo anno consecutivo, riveste anche il ruolo di direttore artistico.

10 donne e 16 uomini sono i cantanti in gara tra i big i cui nomi sono stati annunciati da Amadeus, in diretta su Raiuno, durante la finalissima di Sanremo Giovani 2021 al termine della quale sono stati svelato i nomi delle 8 Nuove Proposte che saliranno sul palco del Teatro Ariston durante la 71esima edizione di Sanremo. Ecco i big in gara a Sanremo 2021:

Francesco Renga – Quando trovo te

Coma_cose – Fiamme negli occhi



Gaia – Cuore amaro

– Irama – La genesi del tuo colore

Fulminacci – Santa Marinella

Madame – Voce

– Willie Peyote – Mai dire mai La Locura

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Ermal Meta – Un milione di cosa da dirti

Fasma – Parlami

Arisa – Potevi fare di più

Gio Evan – Arnica

Maneskin – Zitti e buoni

Malika Ayane – Ti piaci così

Aiello – Ora

Max Gazzè – Il farmacista

Ghemon – Momento perfetto

La rappresentante di lista – Amare

Noemi – Glicine

Random – Torno a te

Colapesce DiMartino – Musica leggerissima

Annalisa – Dieci

Bugo – E invece sì

Lo Stato Sociale – Compact Pop

Extra Liscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Sanremo 2021: la scaletta delle cinque serate con i cantanti in gara

Sono 26 i big in gara al Festival di Sanremo 2021. Durante la prima serata di martedì 2 marzo, sul palco del Teatro Ariston, si esibiscono in ordine di uscita:

Arisa (Potevi fare di più)

Colapesce e Dimartino (Musica leggerissima)

Aiello (Ora)

Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome)

Max Gazzè (Il farmacista)

Irama (La genesi del tuo colore)

Madame (Voce)

Maneskin (Zitti e buoni)

Ghemon (Momento perfetto)

Coma_Cose (Fiamme negli occhi)

Annalisa (Dieci)

Francesco Renga (Quando trovo te)

Fasma (Parlami)

Mercoledì 3 marzo, in ordine alfabetico, si esibiscono:

Bugo (E invece sì);

Gaia (Cuore amaro);

Ermal Meta (Un milione di cose da dirt);

Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera);

Gio Evan (Arnica);

Fulminacci (Santa Marinella);

La Rappresentante di Lista (Amare);

Lo Stato Sociale (Combat Pop);

Malika Ayane (Mi piace così);

Noemi (Glicine);

Orietta Berti (Quando ti sei innamorato);

Random (Torno a te);

Willie Peyote (Mai dire mai La locura);

Giovedì 4 marzo si esibiscono tutti i 26 big con le cover e in duetto con gli ospiti. Venerdì 5 marzo si esibiscono tutti i big con le canzoni in gara e sabato 6 marzo la serata finale con l’elezione della canzone vincitrice.