Annalisa: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Chi è Annalisa Scarrone? scopri tutto ciò che riguarda la vita privata e professionale di questa amatissima cantante e i suoi progetti futuri.

La conosciamo tutti come Annalisa, deve il suo successo al suo trampolino di lancio “Amici” di Maria De Filippi, veterana del palco di Sanremo, anche quest’anno fa parte dei cantanti del Festival di Sanremo 2021 al quale presenterà il suo brano: Dieci.

Chi è Annalisa Scarrone?

Nome: Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone Data di Nascita : 5 agosto 1985

: 5 agosto 1985 Segno Zodiacale : Leone

: Leone Luogo di Nascita : Savona

: Savona Età : 35

: 35 Altezza: 167 cm

167 cm Peso: 52 Kg

52 Kg Social: Instagram Annalisa

Annalisa: biografia

Annalisa è una cantautrice e conduttrice televisiva italiana, amatissima come dimostra il grande successo riscosso dai suoi album, attualmente 7 all’attivo. Veterana del Festival di Sanremo, anche quest’anno presenzierà sul palco dell’Ariston, con il brano Dieci.

Annalisa Scarrone, è nata a Savona il 5 agosto del 1985. Dimostra il suo interesse per la musica sin da giovanissima, all’età di 8 anni infatti inizia a studiare chitarra classica, in seguito si dedicherà al pianoforte e al flauto traverso.

Anche se il suo amore per la musica non l’abbandona mai, nel corso degli anni Annalisa si dedica anche ad altro, si iscrive all’Università e nel 2009 si laurea in fisica all’Università degli Studi di Torino (96/110).

Fino al 2010 quando partecipa ad Amici, il suo impegno ed interesse per la musica la porta ad iscriversi alla SIAE e a registrare diversi brani, nel frattempo collabora con due band, partecipa a spettacoli teatrali, partecipa a diversi concorsi letterali, fa la corista per professione a nell’orchestra Bruni di Cuneo, dal 2004 al 2006.

Nel 2010 arriva la sua grande occasione, il suo volto diventa noto sul piccolo schermo e con lui anche la sua bellissima voce.

Arriva ad un passo dalla vittoria del reality, seconda classificata ma, categoria canto e si aggiudica il premio della critica giornalistica, offerto da Tezenis, ben 50 mila euro.

Annalisa: carriera musicale

Nel 2011 debutta il suo primo album Nali, prodotto da Warner Music Italy e il suo brano “Diamante lei e luce lui” spopola confermando il successo riscosso dal pubblico, disco d’oro e premiato come miglior videoclip italiano 2011 nella categoria Emergenti.

Amici è stato un trampolino di lancio verso un orizzonte di successo ed una carriera artistica importante e ha segnato la sua vita al punto che nel 2012 vi farà ritorno nella versione Big del programma, dove si aggiudicherà il 4 posto e il premio della critica giornalistica della Categoria Big.

Dal 2011 ad oggi incide altri 6 album, e si affeziona molto al Festival di Sanremo, al quale partecipa sia come cantante in gara che come accompagnatrice in duetto di Achille Lauro lo scorso anno.

Nel 2013 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Scintille” e si aggiudica il 9 posto. Ritornerà al Festival nel 2015 con il brano “Una finestra tra le stelle”,(4 classificato) nel 2016 con il brano “Il diluvio universale”, (11 classificata) e nel 2018 con il brano “Il mondo prima di te”, (3 classificato). Rivedremo l’artista per la quinta volta sul Palco dell’Ariston nei prossimi giorni, con il singolo Dieci.

Annalisa: Sanremo 2021, il testo del suo singolo “Dieci”

Cos’è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos’hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Vestiti fuori posto

Addormentati in un parcheggio

Baci francesi delivery

Le scenate nell’appartamento

Merito caffè latte corretto

E mi piace se esageri

Non ho tempo deciditi

Io però non ti aspetto

Mi ricordi di un libro che ho letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Tra un’ora…

Forse non te l’ho mai detto

Forse lo sai già

Che ho bisogno di quello che ho perso

Di quella volta su cento

Non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Dieci

Annalisa non abbandona neanche la sua passione per la recitazione ed il teatro e nel 2014 approda al cinema recitando una parte nel film Babbo Natale non viene da Nord. Il suo amore per il palcoscenico le farà avere voglia di mettersi in discussione come conduttrice e dal 2015 al 2019 conduce il programma di divulgazione scientifica Tutta colpa di…, in onda su Italia 1.

Anche quest’anno Annalisa non ha rinunciato alla sua più grande emozione, quella di scendere le scale dell’Ariston al quale parteciperà con il brano Dieci.

Album di Annalisa:

2011: Nali, singolo “Diamante lei e luce lui” – disco d’oro e premiato come miglior videoclip italiano 2011 nella categoria Emergenti.

2012: Mentre tutto cambia, singolo “Senza riserva” – premio Menzione Speciale per il valore, Lunezia 2012.

2013: Non so ballare, singolo “Alice e il blu” – 3 posto all’ OGAE Song Contest 2013

2015: Splende, singolo “Una finestra tra le stelle” partecipazione a Sanremo, si classifica al 4 posto.

2016: Se avessi un cuore, singolo “Se avessi un cuore”

2018: Bye Bye, singolo Sanremese “Il mondo prima di te”, si classifica al 3 posto al Festival.

2019: Nuda, singolo “Vento sulla luna”

Annalisa e le sue collaborazioni artistiche

Annalisa vanta moltissime collaborazioni con altri artisti che hanno avuto moltissimo successo.

Nel 2013 in occasione della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo duetta con Emma Marrone il brano Per Elisa.

Nel 2014 ha collaborato con Moreno, Alessandra Amoroso, Raige, Diego Calvetti e Nomadi.

Nel 2015 ha collaborato con Arisa, con la quale ha cantato durante il tour promozionale dell’Album Splende, scritto e composto da Kekko Silvestre, leader del gruppo Modà,

Nel 2016 partecipa a Il concerto, organizzato da RadioItaliaLive, insieme a Laura Pausini, Francesca Michielin, Fedez.

Sempre nel 2016 collabora con il duo Benji & Fede, dalla quale nasce il singolo di successo Tutto per una ragione.

Nel 2019 ha collaborato con a Achille Lauro, J-Ax e Chadia Rodriguez.

Nel 2020 l’abbiamo vista cantare in duetto con Achille Lauro al Festival di Sanremo e nel video con lo stesso artista realizzato in occasione del Natale dello stesso anno: Jingle Bell Rock

Annalisa: fidanzato e vita privata

Annalisa è un artista molto riservata e riesce a non far trapelare molto riguardo la sua vita privata. Nonostante ciò non è riuscita a tenere nascosta una sua relazione importante con il musicista, produttore e compositore musicale Davide Simonetta, conclusasi nel 2017.

Annalisa: Instagram

Annalisa è molto seguita sui social, il suo account Instagram conta un milione e 4 mila follower, data la sua riservatezza, la cantante usa questo mezzo di comunicazione per condividere il suo amore per i gatti e i suoi progetti musicali.

Annalisa: tatuaggi

Annalisa ha ben 6 tatuaggi: