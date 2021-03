Festival di Sanremo, gli ospiti delle 5 serate: tutti i nomi

Il Festival di Sanremo sta per cominciare. Stasera la prima puntata della celebre kermesse canora, ma le 5 serate avranno diversi ospiti oltre ai cantanti in gara: l’elenco completo.

Festival di Sanremo, si comincia. Stasera parte la celebre kermesse canora, arrivata alla sua 71esima edizione la manifestazione è ormai un cult della tradizione italiana. Quest’anno saranno tante le novità e le incognite: la prima, senza dubbio, è l’assenza del pubblico. Fiorello – co-conduttore al fianco di Amadeus (Direttore Artistico del concorso) – ha precisato che sarà un’edizione unica nella storia: “Nessuno in platea all’Ariston e milioni di persone a casa. Comunque vada non lo dimenticheremo mai”. Proprio per rendere ancora più indelebili le cinque serate (dal 2 al 6 marzo) ci sarà una quantità di ospiti tale per permettere di intrattenere gli spettatori presenti davanti alla tv.

Festival di Sanremo, gli ospiti dalla prima all’ultima serata

Grande attesa, nella serata d’esordio, per Loredana Bertè (che presenterà il suo ultimo singolo “Figlia di…” prodotto e distribuito da Warner Music) e Matilda De Angelis, nota attrice reduce dal successo di “The Undoing” produzione originale Sky. Mentre, nella serata di mercoledì, spazio a Elodie, Luisa Ranieri e Laura Pausini. L’artista di Solarolo ha appena vinto il Golden Globe – prima cantautrice che riesce nell’intento con un brano interamente italiano – grazie alla colonna sonora “Io sì”, presente nel film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti in cui figura anche la madre Sophia Loren. Il giovedì sanremese sarà scandito, invece, dalla presenza di Vittoria Ceretti che sostituirà Naomi Cambell impossibilitata a partecipare alla kermesse.

Venerdì arriveranno Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. La giornalista e conduttrice ha incassato anche qualche polemica per la sua presenza all’Ariston. Infatti c’è chi avrebbe gradito un nome proveniente dalla Rai piuttosto che una rappresentante di Mediaset: baruffa spenta sul nascere da Amadeus e Fiorello che – durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento e nei recenti collegamenti con Fabio Fazio nel corso di “Che Tempo che Fa” – hanno ribadito “Il Festival è di tutti, è come l’aria”.

Aria che respireranno, fra gli altri, anche Simona Ventura e Ornella Vanoni, ospiti nella serata finale del concorso. Oltre alle personalità citate, interverranno anche Alessandra Amoroso, Negramaro, Il Volo, Federica Pellegrini, Alberto Tomba e Alex Schwazer. Passerella speciale anche per Alessia Bonari, l’infermiera divenuta un’icona durante la pandemia.