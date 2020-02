Noemi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Veronica Scopelliti, in arte Noemi è una cantante e sceneggiatrice di 37 anni. Lei è nata il 25 gennaio 1982 a Roma. Suo padre Armando è un musicista e infatti è proprio lui a trasmetterle la passione per la musica e per il pianoforte. Strumento che inizia a suonare fin da piccola, quando ha solo 7 anni mentre a 11 anni inizia a prendere lezioni di chitarra. Si diploma nel 2001 al liceo classico e si iscrive all’Università degli studi Roma Tre. Nel 2006 si laurea con 110 e lode, voto confermato al termine della laurea magistrale in regia televisiva e cinematografica.

Nome d’arte: Noemi

Data di nascita: 25 gennaio 1982

Età: 37 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Cantante, Musicista, Sceneggiatrice

Titolo di studio: Laurea in regia televisiva e cinematografica

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 166 cm

Peso: 56 kg

Account social: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter

Sito Web: https://www.noemiofficial.it/

Noemi: vita privata

Noemi dal 2008 è legata al bassista, Gabriele Greco. Lui è nato nel 1984 e quando già era fidanzato con la cantante è entrato a far parte della sua band. Inizialmente Noemi non era convinta di questa scelta perché per lei amore e lavoro dovevano essere tenuti separati. Tuttavia riescono a superare questo ostacolo e nel 2018 la coppia si sposa, a Roma sul Lungotevere.

Noemi: carriera musicale

Noemi inizia ad avere successo nel 2008, partecipando alla seconda edizione del talent show X Factor, in cui arriva seconda per il premio della critica. Il brano Briciole, pubblicato nel 2009, le fa vincere il disco d’oro e le procura un posto nella Billboard 100 europea. Nello stesso anno apre un concerto dei Simply Red e nel 2010 duetta con Fiorella Mannoia nel singolo L’amore si odia. Nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo con Per tutta la vita, conquistando la quarta posizione. Nel 2011 realizza il brano Vuoto a perdere, certificata disco di platino e colonna sonora del film Femmine contro maschi, grazie al quale viene candidata al Nastro d’argento per migliore canzone originale.

Nel 2012 realizza le musiche per il film d’animazione Ribelle, della Walt Disney. Nello stesso anno torna sul palco dell’Ariston conquistando il terzo posto con la canzone Sono solo parole, il brano anticipava il suo sesto album, La luna. Nel 2013, insieme a Raffaella Carrà, Piero Pelù e Riccardo Cocciante è coach della prima edizione di The Voice of Italy, in onda su Rai 2. Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo 2014 con il brano Bagnati dal sole arrivando solo quinta nella classifica finale della kermesse. Poco dopo è uscito il suo album Made in London, registrato a Londra.

Nel 2014 partecipa nuovamente a The Voice of Italy sempre nella veste di coach e nello stesso anno realizza il suo tour il Made in London Tour. Sempre nel 2014 realizza una collaborazione con Fedez, insieme infatti realizzano L’amore eternit.

Nel 2016 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano La borsa di una donna classificandosi ottava. Nel 2017 entra nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del fiestasound tour. Nel 2018 torna sul palco dell’Ariston con il brano Non smettere mai di cercarmi. Nel 2019 Noemi è di nuovo a Sanremo, per la prima volta in qualità di ospite, per cantare con Irama il brano La ragazza con il cuore di latta nella serata dedicata ai duetti della 69ª edizione del Festival di Sanremo.

Durante il periodo universitario Noemi ha le prime esperienze come sceneggiatrice e come regista, infatti scrive alcuni cortometraggi e si occupa del canale televisivo Nessuno TV, e come cantante, scegliendo come nome d’arte Noemi, nome che avrebbe voluto darle sua madre alla nascita.

Ad ottobre 2019 è stata ospite del concerto di Fabrizio Moro al PalaLottomatica di Roma duettando sulle note del brano “Sono solo parole”, scritto da Fabrizio Moro e cantato da Noemi al Festival di Sanremo 2012 ottenendo il terzo posto.

Noemi: riconoscimenti

2009 – Seconda classificata al Premio della Critica della seconda edizione di X Factor

2009 – Wind Music Award come giovane talento italiano più promettente

2009 – Premio Città dei Cavalieri di Malta come Miglior rivelazione musicale dell’anno 2009

2010 – Premio simpatia: l’Oscar capitolino per la solidarietà

2010 – Wind Music Award: Premio Cd Platino per l’album Sulla mia pelle

2010 – Wind Music Award: Online Single Track Platino per il brano L’amore si odia

2010 – Wind Music Award: Online Single Track Platino per il brano Per tutta la vita

2011 – Sanremo Hit Award Download 2011 con Per tutta la vita

2011 – Wind Music Award: Premio Cd Multiplatino per l’album Sulla mia pelle

2011 – Premio Lunezia: Menzione Speciale per il brano Vuoto a perdere

2011 – Premio Roma Videoclip per Vuoto a perdere

2011 – Premio Roma Videoclip per Poi inventi il modo

2011 – Premio Roma Videoclip Special Award come artista dell’anno

2012 – Wind Music Awards platino per l’album RossoNoemi

2012 – Disco Norba come artista distintasi nel panorama musicale

2012 – Summer Music Award come Best Pop Act

2012 – Scultura “Lello Esposito” per Vuoto a perdere

2013 – Targa Bolgheri Melody durante Voci per l’Arpa della Fondazione Arpa

della Fondazione Arpa 2014 – Telegatto di Sanremo Social come la più twittata di Sanremo 2014

2014 – Premio Limone d’oro di Radionorba per il brano Sono solo parole

2015 – Premio Regia Televisiva 2015 nella categoria Miglior Programma TV con la trasmissione televisiva The Voice of Italy

con la trasmissione televisiva 2016 – Targa PMI Produttori Musicali Indipendenti per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016 da artista indipendente con la casa discografica Red Sap Music

2016 – Laurea ad honorem conferita dal Gay Village College

2016 – Premio Charlot

2017 – Premio Margutta nella categoria Sezione Musica

2017 – Guinness World Records per il maggior numero di concerti fatti in 12 ore

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI