Irama: età, altezza, carriera, vero nome, tatuaggi e vita privata

Irama: età, carriera, vero nome, fidanzata e tutto quello che c’è da sapere sul cantante autore di tante hit estive.



Irama è uno dei cantautori più promettenti del panorama musicale italiano, lanciato dal serale di Amici 17, tanto da arrivare poi a vincere il programma con grande plauso del pubblico. Ma chi è davvero Irama? Scopriamo tutti i segreti sul cantautore.

Irama: età, altezza, vero nome, news

Nome d’arte: Irama

Data di nascita: 20 dicembre 1995 (mercoledì)

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Carrara

Altezza: 165 cm

Peso: 65 kg

Facebook Twitter Account social: Instagram

Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, è nato a Monza nel 1992. Ha cominciato a scrivere canzoni quando aveva solo 7 anni e musicalmente è cresciuto ascoltando i cantautori italiani come Fabrizio De André e Francesco Guccini. Prima di entrare nella scuola di Amici, nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione giovani. Si definisce: lunatico, testardo, determinato e sensibile. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo album e ha partecipato al Coca Cola – Summer Festival, vincendo l’ambita Sezione Giovani. Entrava nella scuola di Amici con la speranza di affermarsi e fare il salto di qualità necessario per conquistare definitivamente il proprio posto nel mondo della musica, cosa che sta accadendo proprio in questo periodo.

Partecipa al Festival di Sanremo 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta, che si classifica al settimo posto. Il 3 giugno 2019 esce il singolo Arrogante con cui scala le classifiche. Il 27 marzo 2020 esce il nuovo singolo Milano, in collaborazione con Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni. Nel mese di maggio 2020, prende parte ad Amici speciali vincendo il programma. Nell’estate 2020 lancia la hit Mediterranea.

Irama, cosa significa il suo nome d’arte?

La scelta di Filippo Maria di chiamarsi in arte Irama, dipende dal significa che racchiude questa parola, ossia ‘ritmo‘ in malese. Inoltre è anche l’anagramma del suo secondo nome, Maria.

Ma il nome d’arte completo di Irama è Irama Plume. Il cantante porta infatti sempre delle piume addosso, spesso sotto forma di orecchini. Le piume lo fanno sentire se stesso, anche quando non canta. In una recente intervista Irama ha dichiarato:

“Le piume sono un elemento che mi appartiene sia sopra che sotto al palco, le porto sempre. Non fanno parte della mia cultura, ma sono un’identità. Irama ha le piume”

Irama e l’esperienza ad Amici

Irama era stato ammesso al serale di Amici 17 con il sì di Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci. La sua scrittura, infatti, conquistò subito i professori della scuola. All’interno del programma legò tantissimo con Einar Ortiz con cui è nacque uno splendido rapporto d’amicizia. I due inoltre riuscirono ad accedere entrambi al serale, ma con due squadre diverse.

Nel corso della partecipazione al programma, Irama ha inciso alcuni brani inediti come Che vuoi che sia, Che ne sai, Un respiro e Voglio solo te che hanno raggiunto discrete posizioni nella classifica della Top Singoli. Inoltre questa estate il cantante è salito alla ribalta delle classifiche con il singolo ‘Nera’

Alla fine della competizione artistica il cantante si è classificato primo, vincendo, inoltre, il premio Radio 105 e ottenendo così la possibilità di rinnovare nuovamente un contratto discografico con la Warner Music Italy, etichetta che aveva promosso l’artista fin dal suo esordio.

Irama ed i suoi tatuaggi

Irama adora i tatuaggi, ne ha infatti diversi sul corpo. Il più evidente è composto da due serpenti che avvolgono le braccia fino alle mani; poi sfoggia il simbolo del Giglio sull’avambraccio, una scritta sul petto ‘depp‘, un disegno stilizzato sul ginocchio ed una scritta sulla coscia destra.

Irama e Giulia De Lellis

Il cantante è di recente stato immortalato dal settimanale Chi in atteggiamenti intimi con l’ex fidanzata del tronista Andrea Damante, Giulia De Lellis. I due per un breve periodo non hanno commentato le foto, per poi dichiarare al pubblico di star vivendo una bella storia d’amore. ‘Stiamo bene, ci stiamo vivendo’ ha commentato Giulia in una recente intervista. La loro storia d’amore, però, è durata pochi mesi.

“La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”, ha detto il cantante annunciando la fine della storia.

Irama, la fidanzata è Victoria Stella Doritou

Irama è fidanzato con Irama con Victoria Stella Doritou, modella e influencer classe 1997. Fa parte della nota agenzia “Indipendent Model Management”. I due, dopo aver trascorso il lockdown insieme a Milano, avrebbero trascorso qualche giorno ad Atene dove il cantante avrebbe conosciuto la mamma della fidanzata.

“Irama non è un tipo facile in amore. Diciamo che ama la sua libertà… Ecco perché in molti, intorno a lui, dubitavano che il suo amore per Victoria potesse sopravvivere a una convivenza forzata di mesi… E invece la loro si è dimostrata una storia seria. Lui è molto felice”, hanno assicurato gli amici del cantante a Di Più.