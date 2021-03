Saltata l’esibizione di Irama a Sanremo: un membro dello staff è positivo

Irama avrebbe dovuto esibirsi questa sera a Sanremo 2021, ma un membro del suo staff è risultato positivo: chi prenderà il suo posto.

Irama questa sera avrebbe dovuto presentare il suo brano inedito al Festival di Sanremo 2021, ma un componente del suo staff è risultato essere positivo ad un tampone rapido. Per questo motivo si è deciso di far saltare la sua esibizione.

Al posto suo, comporta il portale di Trash Italiano, si esibirà la cantante Noemi con il brano Glicine. Almeno per il momento non si è a conoscenza se la partecipazione dell’artista alla manifestazione canora è a rischio o meno. Sicuramente nelle prossime ore la produzione del Festival di esprimerà a tal proposito.

🟠🔴 Irama non canterà più stasera per via di un tampone rapido positivo appartenente ad un membro del suo staff. Noemi prenderà il suo posto stasera, in attesa del tampone molecolare. #Sanremo2021

— Trash Italiano (@trash_italiano) March 2, 2021