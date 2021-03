Victoria Stella Doritou, fidanzata di Irama: chi è, altezza, carriera

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi che è pronto a gareggiare al Festival di Sanremo 2021.

Victoria Stella Doritou è una famosa modella che, nonostante la giovane età, ha fatto parecchia strada nel mondo della moda. Victoria, oltre ad essere famosa per la crescente carriera da modella, è stata una dei protagonisti della cronaca rosa a causa della sua relazione Irama. Il cantante, che ha vinto Amici di Maria De Filippi, ha scelto di mettersi in gara partecipando all’edizione 2021 di Sanremo, ma conosciamo meglio la sua compagna.

Nome: Victoria

Età: 23 anni

Data di nascita: 26/11/1997

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Modella

Luogo di nascita: Cipro

Altezza: 177 cm

Peso: sconosciuto.

Profilo Social: Instagram.

Victoria Stella Doritou vita privata

Victoria Stella Doritou è nata il 26 novembre del 1997 sotto il segno del Sagittario, a Cipro. Da piccola inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza, ma fin da subito comprende che quella non è la strada adatta a lei in quanto la moda è il suo habitat naturale. Victoria inizia, e conclude, il suo percorso di formazione in Ungheria e subito dopo decide di seguire il suo obiettivo: quello di diventare una top modella. Per questo motivo inizia a viaggiare per il mondo, cogliendo fin da subito l’opportunità di poter sfilare per i più grandi stilisti di tutto il mondo.

La Doritou preferisce concentrarsi unicamente sulla sua carriera nel campo della moda. Per questo motivo sul suo passato o sulla sua vita privata si conosce davvero poco, ma di recente è entrata a far parte degli interessi degli appassionati di gossip a causa della sua relazione con il cantante Irama.

Victoria Stella Doritou carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Stella Doritou (@thevictoriastella)



Victoria è una modella di successo nonostante la giovane età. In quanto è riuscita a sfilare per i più importanti stilisti al mondo. Oltre a questo però, svolge anche la professione di Influencer. Tant’è che non di rado dispensa ai suoi fedeli sostenitori numerosi consigli, che sembrano apprezzare, sul campo della moda. Al momento vanta ben 40 mila follower sul suo profilo Instagram, ma questo sembra essere soltanto l’inizio del suo percorso.

Victoria Stella Doritou e Irama

Come anticipato, Irama e Victoria sembrerebbero formare da qualche tempo una coppia fissa. La loro storia d’amore, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe sbocciata nel 2019. In quanto sarebbe stati paparazzati in un hotel a Parigi e da quel momento non sembrerebbero essersi mai divisi. Il cantante, che ha vinto la prima edizione di Amici Speciali ricevendo i complimenti da parte di Laura Pausini, la porterà con sé durante l’esperienza sanremese come fece con Giulia De Lellis? Staremo a vedere.

Victoria Stella Doritou e Andrea Zelletta

Victoria però è anche associata al programma dedicato all’amore di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il motivo? Si dice che la bella modella abbia avuto una storia con Andrea Zelletta, ex tronista del programma, prima che quest’ultimo conoscesse Natalia Paragoni. La loro razione però non è durata molto. In quanto i due, fin da subito, hanno capito che non erano fatti per stare insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Stella Doritou (@thevictoriastella)

Victoria Doritou è la fidanzata di Irama, ma anche tanto altro. Sicuramente, con il corso del tempo, sentiremo sicuramente parlare di lei.

Per le informazioni si ringrazia il portale chiecosa.