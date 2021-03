By

Gaudiano è un giovane e promettente cantante italiano. Nasce a Foggia il 3 dicembre del 1991 sotto il segno del Sagittario. Di lui non si conoscono né peso né altezza. L’artista ha raggiunto la notorietà nel 2020, grazie alla partecipazione ad AmaSanremo, format ideato per selezionare i talenti emergenti che partecipano poi a Sanremo Giovani.

Gaudiano muove i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie ad una compagnia amatoriale locale. Si avvicina alla musica da giovanissimo. A 16 anni mette su una band con alcuni amici e si esibisce per il solo gusto di farlo, senza grandi aspettative.

Della sua vita privata si conosce pochissimo. Il gossip fa molta fatica con lui. Rispetto alla fidanzata di Gaudiano non abbiamo notizie. Dopo l’esperienza di Sanremo Giovani, l’artista parteciperà al Festival di Sanremo 2021 nella categoria ‘Nuove Proposte’. La manifestazione si svolgerà dal 2 al 6 marzo, senza pubblico in sala, a causa dell’emergenza Covid. Ma nessuna restrizione potrà fermare la grinta di Gaudiano!

Nome d’arte : Gaudiano

: Gaudiano Nome reale : Luca Gaudiano

: Luca Gaudiano Età : 30 anni

: 30 anni Altezza : /

: / Peso : /

: / Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione : cantante

: cantante Luogo di nascita : Foggia

: Foggia Data di nascita : 3 dicembre 1991

: 3 dicembre 1991 Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Account social: Instagram

Gaudiano: Biografia

Gaudiano, nome d’arte di Luca Gaudiano, è un cantante foggiano. Ha 30 anni ed nato sotto il segno del Sagittario. Conosciamo poco della sua vita privata. Sappiamo però che ha un fratello più grande di nome Emilio. Sua madre è un’insegnate di lettere. Suo padre invece era un ingegnere. E’ venuto a mancare dopo aver combattuto con un male incurabile al cervello.

Gaudiano ha ereditato l’amore per la musica proprio da suo padre, che gli regalò una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma, Gaudiano si è perfezionato musicalmente tra Roma e Milano. Il capoluogo meneghino è stato fonte d’ispirazione per i suoi brani, prodotti da Francesco Cataldo.

Il cantante ha debuttato ufficialmente nel mercato discografico con il suo primo 45 giri digitale contenente due brani; il singolo “Le cose inutili” (canzone scritta nei mesi del lockdown) e “Acqua per occhi rossi”.

Gaudiano: Instagram

Anche Gaudiano ha un profilo Instagram. Ha più di tremila follower e ama condividere con loro momenti di vita quotidiana e anticipazioni interessanti che riguardano il suo lavoro.

L’account è stato creato in occasione della sua partecipazione ad AmaSanremo 2020, trampolino di lancio per Sanremo Giovani. Ora per Gaudiano c’è una nuova sfida: salire sul palco dell’Ariston tra le ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo 2021.

Gaudiano: carriera

La chitarra è un’amica inseparabile per Luca Gaudiano. L’artista ha partecipato a molti musical tra i quali Ghost, tratto dall’omonimo film. Ha recitato a Milano e Roma, al Teatro Sistina. Tra le altre partecipazioni va ricordata quella al musical fashion show Men in Italy del 2019 al fianco di artisti del calibro di Iva Zanicchi, Giovanna D’Angi, Jonathan Kash e Bianca Atzei.

Nel mercato musicale debutta ufficialmente con il suo primo 45 giri digitale contenente il singolo “Le cose inutili”, canzone scritta nei mesi del lockdown e “Acqua per occhi rossi”.

Da AmaSanremo a Sanremo Giovani 2020, fino ad arrivare al Festival di Sanremo 2021. E’ questo il percorso artistico di Gaudiano, decisamente tutto in ascesa. L’artista parteciperà alla famosa kermesse canora con il brano “Polvere da Sparo” già presentato a Sanremo Giovani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAUDIANO (@gaudiano___)

Il significato della canzone è molto intenso. E’ autobiografico. L’artista racconta l’elaborazione del lutto (Gaudiano come si diceva prima ha perso il padre per un tumore al cervello). L’artista foggiano parla anche dell’ossessione che a volte si prova guardandosi allo specchio scoprendo, ogni volta e dolorosamente, la somiglianza con la persona che non c’è più e che ti ha messo al mondo.

I fan di Gaudiano sono già in trepidante attesa per la sua esibizione sul palco di Sanremo 2021. In sala non ci sarà il pubblico e la cosa ha fatto storcere un po’ il naso a tanti, tra i quali Al Bano. Nonostante tutto sarà comunque uno spettacolo bellissimo “Perché Sanremo è Sanremo!”.