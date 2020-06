Irama vince Amici Speciali | Laura Pausini gli scrive dopo la finale

Irama ieri sera ha vinto la prima edizione di Amici Speciali di Maria De Filippi. Subito dopo la puntata, il cantante ha ricevuto messaggi da parte di Laura Pausini e altri personaggi del piccolo schermo.

Irama ieri è stato l’artista che è riuscito a trionfare alla prima edizione di Amici Speciali di Maria De Filippi.

Il cantante de La ragazza con il cuore di latta è riuscito ad avere la meglio su Michele Bravi, che sembrava essere candidato alla vittoria ma il monologo sulla morte di George Floyd è entrato nel cuore del pubblico che ha scelto di premiarlo consegnandogli questa doppia coppia, visto che la prima l’ha conquistata già qualche anno fa.

Irama ha vinto Amici Speciali e i personaggi di spicco del mondo dello spettacolo hanno deciso di congratularsi per questo importante traguardo e a pensare che lui nemmeno voleva partecipare al programma di Maria De Filippi, ma fortunatamente ha cambiato idea.

Laura Pausini, come anticipato, è stata uno degli artisti che ha scelto di congratularsi con Filippo per questa sua vittoria e per lo straordinario messaggio lanciato sul piccolo schermo.

Amici Speciali | Laura Pausini si congratula con Irama dopo la finale

Dopo la fine della diretta di ieri sera di Amici Speciali, la cantante Laura Pausini ha scritto a Filippo su Instagram per congratularsi per questo traguardo, ecco le sue parole:

“Complimenti Filippo” ha scritto la cantante. “Te lo meriti”, aggiungendo anche un cuore in segno dell’affetto che li lega.

Laura Pausini ha scritto ad Irama dopo la vittoria ad Amici Speciali, ma non è stata l’unica. Anche Gianni Sperti, opinionista del Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne, ha voluto lasciare un messaggio al cantante, congratulandosi per il suo monologo su George Floyd. “Sei riuscito a farmi piangere” ha scritto il volto di Maria De Filippi. “Ti dico solo grazie” ha concluso.

La vittoria di Irama ad Amici Speciali sembra aver messo d’accordo tutti, anche se una fetta di pubblico sperava che a trionfare fosse Michele Bravi, ma sicuramente la sua partecipazione al programma sarà una seconda rinascita a livello artistico visto il periodo difficile che ha dovuto affrontare nel corso di questi mesi.