Aiello: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Chi è Aiello? scopri tutto ciò che riguarda la vita privata e professionale di questo amatissimo cantante e i suoi progetti futuri.

Antonio Aiello è un cantante e cantautore italiano amatissimo dai seguaci della musica pop. Tra pochi giorni parteciperà al Festival di Sanremo con il brano “Ora“. Scopri di più sulla sua vita privata e professionale.

Chi é Aiello?

Nome: Antonio Aiello

Data di Nascita : 26 luglio del 1985

: 26 luglio del 1985 Segno Zodiacale : Leone

: Leone Luogo di Nascita : Cosenza

: Cosenza Età : 35 anni

: 35 anni Altezza: 170 cm

170 cm Peso: 70 kg

70 kg Social: @_aiello_

Antonio Aiello è un cantante e cantautore italiano, ha 35 anni e da pochissimo ha toccato il suo primo grande traguardo musicale, ha ottenuto il primo disco di platino con il singolo Arsenico, 70 mila copie vendute. Ma le soddisfazioni per lui non sono ancora finite, tra qualche giorno lo vedremo sul palco di Sanremo.

Aiello: biografia

Chi è Aiello? Aiello è nato a Cosenza il 26 luglio del 1985. Era un bambino che ha mostrato presto la sua passione per la musica. A solo 10 anni inizia a studiare pianoforte e poi violino. A 16 anni scopre le sue doti canore ed inizia ad esibirsi in pubblico come cantante, con canzoni autoprodotte.

Oltre a coltivare la sua passione per la musica, Aiello ha frequentato il Liceo scientifico e dopo il diploma si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università della Calabria e poi in Economia (indirizzo marketing) presso l’università Luiss Guido Carli, Ha concluso il liceo e l’università ottenendo il massimo dei voti grazie alla sua grande dedizione.

Con la stessa dedizione ha abbracciato la sua carriera musicale, amante di musica rhythm and blues, è cresciuto ascoltando Barry White, Stevie Wonder, Whitney Houston.

Il suo primo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo è stata la sua audizione per partecipare a Sanremo nel 2011 dove non si è classificato tra i finalisti.

Dopo quell’episodio decise di partire per l’Australia, un viaggio da sempre desiderato convinto che gli avrebbe apportato esperienze nuove e significative. Vivrà a Sydney per diversi mesi e suonerà con una band locale.

Aiello: carriera

Nel 2011 esce il suo primo singolo Riparo

L’anno seguente, nel 2012 approda in tv nel programma di Rai 1 Di che talento sei? Un reality show condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata.

Nel 2013 è la voce protagonista del cortometraggio di Giulia Fiume Abbracciami.

Il successo al quale ambiva arriverà solo nel 2019 con il singolo Arsenico, disco di platino, oltre 70.000 copie vendute.

Dopo Arsenico ha inciso altri brani divenuti famosi come: Vienimi, disco d’oro, oltre 35.000 copie e Che canzone siamo, brano presentato ad Amici 20 di Maria De Filippi in qualità di ospite.

Instagram

Il profilo Instagram di Antonio Aiello è seguito da circa 250mila followers. Il suo profilo conta pochissime foto e sono foto molto artistiche atte a valorizzare l’estetica del cantante che ha un fisico allenato e una silhouette in forma con il suo peso di 70 Kg ben distribuito sulla sua figura di 170 cm.

Vita Privata

Non ci sono indiscrezioni riguardo la sua attuale situazione sentimentale. Aiello non sembra avere una fidanzata ed è stato lui stesso a confermarlo in una intervista del Dicembre 2019 a Le Iene dove ha così risposto alle seguenti domande:

“Fidanzato?” No.

” Innamorato?” In questo momento no.

“Assatanato?” Sempre.

“Super dotato?” No, però sono contento.

“Piaci alle femmine?” Pare di sì.

“A te piacciono le femmine?” Sì, tanto

Dopo questa intervista secondo alcuni rumors il cantante avrebbe avuto una relazione con l’attrice Laura Torrisi, ma le voci non sono mai state confermate.

Aniello a Sanremo 2021

Aiello è finalmente tra i cantanti di Sanremo 202, è la sua prima partecipazione e lo vedremo sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo dove presenterà la sua canzone dal titolo “Ora”. Molte voci sembrano certe che Aiello abbia in tasca la vittoria del Festival.

Il suo brano sembra piacere molto, ecco il testo:

Testo brano “Ora” Aiello

Ora ora ora ora

Mi parli come allora

Quando ancora non mi conoscevi

Pensavi le cose peggiori

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Tredici ore in un letto

A festeggiare il mio santo

Il giorno dopo su un treno che mi portava a casa

Nessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ora ora ora ora

Te la ricordi ancora

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Avevo il cuore malato

Ma tu non lo vedevi

Mi tenevo le pezze gelide dietro al petto

Ci tenevo a mostrarmi come un drago nel letto

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ho visto foto di te

Il tuo compagno, una bambina

Poi quella casa l’hai finita

Dovevi portarci me

Dovevi portarci me

Sesso ibuprofene

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco