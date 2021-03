Scopriamo qualcosa in più su Giulia Diana, la fidanzata del rapper Ghemon, vita privata e profilo Instagram.

Giulia Diana è la fidanzata del rapper avellinese Ghemon, che quest’anno gareggierà al Festival di Sanremo 2021. E’ una manager originaria di Aprilia che organizza eventi.

Come tutti, Giulia Diana ha un profilo Instagram @8giuliadiana8 ed è molto attiva sui social network, il suo profilo è seguito da 8345 followers e 959 post, sul suo profilo mostra diversi suoi tatuaggi e scatti con il suo amatissimo Ghemon. Potete trovare il suo profilo Instagram ufficiale qui.

Giulia Diana: chi è

Giulia Diana è nata ad Aprilia a Latina, dove è cresciuta. E’ un’organizzatrice di eventi e manager ma dopo aver conosciuto il rapper avellinese Ghemon (Giovanni Luca Picariello), si è trasferita da lui ormai. Infatti lei si definisce una “naturalizzata napoletana”. Non si conosce molto della sua vita privata ma si sa che è vegana e ama i tatuaggi.

La manager Diana è vegana e da poco ha aperto un blog dal nome SEITANfoFICA che gestisce in qualità di attivista. All’intervista rilasciata a Tattoolife lei si definisce vegana da ben vent’anni nonostante amasse tantissimo la carne. Non solo è molto attenta all’alimentazione, ma anche ai prodotti per la cura del corpo per non parlare poi dei tatuaggi. Infatti quello che contraddistingue la fidanzata di Ghemon è la sua passione per i tatuaggi, come si evince dai sui diversi post su Instagram, tra cui questo in cui lei scrive “Se mi osservi bene puoi sapere quasi tutto di me”. Sempre nell’intervista lei afferma che i tatuaggi devono essere fatti tutti con inchiostri che non prevedano lo sfruttamento animale.

Sempre nell’intervista Giulia Diana racconta che da giovanissima ha iniziato a tatuarsi, quindi una passione che la lega dall’adolescenza. Sul profilo Instagram mostra la maggior parte dei tatuaggi che ha tatuato in diversi Paesi che ha visitato, Barcellona, New York, Napoli, Perugia. Sono davvero diversi tra i tatuaggi si notano quella della Madonna dell’Arco, di Giovanni Battista, ma anche uno che richiama la professione della madre, l’avvocato.

Giulia Diana: vita privata

L’organizzatrice di eventi è legata sentimentalmente a Ghemon da diversi anni, dalla forte amicizia è nato l’amore. Proprio in un intervista di Ghemon qualche anno fa rilasciata a Vanity Fair, ha confessato che Giulia Diana è stata una delle sue migliori amiche, ma una sera si sono guardati e hanno detto “Io ti amo e tu? Ti amo anch’io”. Da quel giorno Giulia e Ghemon sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Giulia lo manifesta spesso attraverso i post “Perché tuuuuuuu sei il mio amoooreeee!”

Il legame tra Giulia e Ghemon è davvero importante e stabile, Giulia Diana afferma che l’uno è la colonna portante dell’altro.