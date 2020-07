Alessia Marcuzzi manda messaggi in codice a De Martino? Parla lei

Alcuni contenuti social sono molto simili tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, facendo nascere il dubbio che si stiano mandando messaggi in codice.

I personaggi dello spettacolo devono far bene attenzione ai contenuti che postano su Instagram. Ogni dettaglio, ogni piccola frase, viene scrutata dal popolo della rete che prova a trovare indizi e conferme sui vari gossip del momento.

Lo sa bene Alessia Marcuzzi che, pare in maniera del tutto inconsapevole, si è ritrovata al centro del gossip perché secondo il portale web Dagospia avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Stefano De Martino, che allora era ancora impegnato con Belen Rodriguez.

Che cos’è successo questa volta? Gli utenti della rete hanno notato che il conduttore di Made in Sud ha postato alcuni scatti ritraenti una bellissima luna. Fin qui non c’è assolutamente nulla che faccia pensare a qualcosa di malizioso, tutt’altro, ma hanno notato che anche Alessia, dopo il mistero dei fiori che li accomuna, ha pubblicato una frase che fa proprio riferimento alla luna (I love you from the moon and back, ti amo all’infinito in italiano).

Per questo motivo gli utenti della rete hanno subito ipotizzano ad uno scambio di messaggi in codice su Instagram, facendo nascere l’ennesimo gossip.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si mandano messaggi in codice su Instagram? A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata, che ha svelato il tutto attraverso un commento nel post “incriminato”.

Alessia Marcuzzi fa chiarezza su De Martino e svela: “E’ di mia figlia”

Alessia Marcuzzi ha prontamente chiarito ai suoi fedeli sostenitori che il biglietto postato non ha nulla a che fare con l’ex di Belen Rodriguez, in quanto sarebbe un messaggio che le avrebbe dedicato sua figlia e lei, cuore di mamma, si è commossa nel leggerlo, scegliendo di condividerlo anche con il popolo della rete. Tutto qui.

Alessia e Stefano De Martino non si starebbero mandando nessun messaggio in codice pubblicamente. Anche se negli scorsi giorni si è a lungo parlato che possa essere stata Belen stessa a mettere in giro il gossip, ma la bella showgirl ha preferito non replicare di fronte a certe insinuazioni ma si è limitata a scrivere qualche frecciata che sembrerebbe essere rivolta al suo ex.

Visualizza questo post su Instagram Me too ❤️ #snipul #misciolgo #amoremio Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 25 Lug 2020 alle ore 1:45 PDT

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono i protagonisti indiscussi di quest’estate, ma il loro sembrerebbe essere soltanto un rapporto di amicizia e niente di più.