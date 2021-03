Claudio Fratini, fidanzato di Malika Ayane: “Ora sto finalmente bene”

Claudio Fratini è il nuovo compagno di Malika Ayane. La cantante, insieme a lui, è riuscita a ritrovare il sorriso.

Claudio Fratini è noto al grande pubblico, oltre che per essere il manager di noti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche per la sua relazione con Malika Ayane. La cantante, che ha deciso di mettersi in gioco prendendo parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo con il brano inedito Ti piaci così, ha dichiarato di essere finalmente felice al suo fianco e di aver ritrovato quella serenità e felice che da qualche tempo mancava.

Claudio Fratini è il fidanzato di Malika Ayane, ma su di lui purtroppo non si conoscono tantissime informazioni, ma il legame che lo lega alla cantante è così forte che lei gli ha perfino dedicato una delle sue canzoni più belle.

Claudio Fratini: chi è il fidanzato di Malika Ayane

La storia d’amore tra Malika Ayane e Claudio Fratini è nata nel 2018. Un anno particolarmente significativo per la cantante. In quanto aveva da poco superato la fine del suo matrimonio con Burgia. Matrimonio che quando è finita ha creato un immenso dolore in lei che non credeva di poter superare, ma grazie all’incontro con il manager è tornata di nuovo credere nell’amore.

“Con lui ora sto finalmente bene” ha commentato Malika, che ha una storia difficile alle spalle. “Quando non hai la fortuna di incontrare subito la persona giusta per te, quella con cui stare tutta la vita, si ha il sacrosanto diritto di cercare ad essere felici e di non accontentarsi mai“ ha aggiunto come riporta Fanpage.

Malika e Claudio si sarebbero conosciuti durante una festa di amici in comune e da quel momento non si sono più separati, nonostante per lavoro siano costretti a viaggiare per molto tempo, ma ciò non li ha impediti di proseguire con la loro storia d’amore. A testimoniare la loro storia, nonostante siano due persone particolarmente riservate che non amano parlare della loro vita privata, ci sono alcune paparazzate comparse sul settimanale Novella 2000 di Roberto Alessi, che li ha immortalati mentre si scambiano un tenero bacio a Milano.

Come anticipato, Malika Ayane ha deciso una canzone a Claudio Fratini. In quanto il pezzo Stracciabudella, sarebbe nato proprio traendo ispirazione dalla loro storia d’amore. Un amore passionale, ma al tempo stesso profondo che riesce a far sentire alla cantante le famose farfalle nello stomaco di cui si è sempre alla ricerca quando si incontra qualcuno di davvero speciale.

Claudio Fratini, il fidanzato di Malika Ayane, come anticipato, è un uomo davvero molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Tant’è che è presente sì sui social, ma il suo account non è pubblico, quindi non è possibile che occhi indiscreti riescano a vedere i contenuti che sceglie di condividere con le persone che fanno parte della sua vita, ma poco importa. L’importante è che i due siano felici.