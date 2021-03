E’ importante prestare attenzione non solo nella scelta dei prodotti per il make up, ma anche la pulizia. Scopri come pulire i prodotti per il make up con un trucco veloce.

Come si presta attenzione al make up, scegliendo prodotti di qualità realizzati con ingredienti che proteggono la pelle senza aggredirla, bisogna anche pulire i prodotti. Ma spesso la fretta ci fa cadere in errori, si pone più attenzione alla scelta dei prodotti make, up, accessori per l’applicazione, organizzazione della postazione trucco, ma poca attenzione alla pulizia.

Potrebbe accadere che per la mancanza di tempo non si puliscono palette, porta trucco e pennelli, questo potrebbe essere un problema. Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come pulire correttamente i prodotti per il make up.

Come pulire i prodotti per il make up

Si sa che il make up è un alleato di bellezza per molte donne non solo quando si vogliono nascondere delle imperfezioni, ma anche per essere più sensuali o semplicemente più belle. Fondotinta, rossetto, smalto, mascara, matita, blush, correttore, sono indispensabili da avere nel proprio beauty o postazione porta trucco, ma anche la pulizia è importante.

Avere i pennelli troppo sporchi di fondotinta a crema, di polvere oppure intorno al tubetto di mascara avete residui di prodotto, oppure eccessiva polvere nelle palette non è proprio piacevole. Anche se la faccenda è un pò noiosa, è necessario effettuare una buona pulizia in poco tempo.

Procediamo con i seguenti step così da farlo in poco tempo e nel modo corretto.

1-Pulizia dei pennelli. Necessitano di essere lavati perchè non solo si sporcano di prodotti cremosi ma anche di polvere. Purtroppo i residui di sporco si trasmettono sulla pelle e viceversa e possono rendere poco uniforme l’applicazione del trucco. Sul viso possono essere presenti batteri e germi che si possono poi trasferire tra le setole dei pennelli ad ogni utilizzo. Quindi procedete a detergere i pennelli in questo modo. Preparate una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro, poi strofinate verso il senso delle setole, così le proteggerete. Sciacquate sotto acqua corrente tiepida e asciugate con carta assorbente da cucina e poi asciugate all’aria. Procedete in questo modo ogni due settimane, segui qualche consiglio in più.

2-Rossetti sempre puliti. Potrebbe accadere che il tappo possa avere dei residui di rossetto. Con della carta assorbente da cucina pulite il tappo e la parte esterna. Poi con un fazzoletto di carta pulite la punta del rossetto. Questo andrebbe fatto dopo ogni utilizzo. Però potete se volete applicare il rossetto in tutta sicurezza prelevate un po’ di rossetto con una spatolina e mettete sul dorso della mano, con l’aiuto di un pennellino applicate delicatamente sulle labbra, un trucco se condividete con un familiare il rossetto, ma non consigliamo di condividere con amiche. Ci sono alcuni prodotti di make up che non si possono condividere scopri quale.

3-Rimuovere l’eccesso del mascara. Come avete fatto per il rossetto, rimuovete eventuali residui di mascara intorno alla confezione, perchè si possono sporcare i bordi. Mettete su un dischetto struccante un pò di detergente per trucco e rimuovete bene il mascara. poi con un carta e del disinfettante pulite il packaging.

4-Rimuovere polvere dalle palette. Spesso quando si utilizzano gli ombretti si può sporcare la palette con i residui di polvere. Prendete un pennellino e rimuovete la polvere in eccesso, poi con un dischetto inumidito di detergente pulite tra gli ombretti. Poi negli angoli più ostici potete utilizzare il cotton fioc.

5-Pulite i borselli o contenitori. Dopo aver pulito bene i prodotti per il make up, dovete pulire bene i contenitori del trucco, cassetti o borselli. Si sa che se avete una postazione da trucco avrete sicuramente diversi contenitori per i prodotti make up, dovete svuotare bene e pulire accuratamente tutto.

Un piccolo consiglio, evitate di condividere i pennelli per evitare che i batteri che presenti sul vostro viso possano trasmettersi sulla pelle di altre persone.

Adesso si che potete sempre pulire i prodotti per make, se lo fate spesso avrete sempre tutto in perfetto ordine. Inoltre vi consigliamo di controllare anche la data di scadenza dei prodotti make up.