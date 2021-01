Non è poi così difficile avere i prodotti make up in ordine così da trovare subito quello che vi occorre, scopriamo come farlo a casa.

Nessuna donna riuscirà mai a rinunciare al makeup, alleato di bellezza che non solo va a valorizza l’aspetto ma talvolta può renderci ancora più sensuale, ma senza esagerare. Quindi a casa non potrebbe mai mancare una postazione per organizzare e avere tutti i prodotti make up a portata di mano. Ma se avete dei dubbi a riguardo o non sapete proprio da dove partire non vi resta che seguire qualche piccolo consiglio così da avere sempre tutto in ordine e così da facilitare anche l’applicazione.

Come organizzare la postazione per truccarsi a casa

L’ordine e pulizia permetterà a tutte di cercare quello che serve in poco tempo, come abbiamo visto per la cucina, lo stesso discorso vale per i prodotti make up.

Sicuramente se c’è ordine nei cassetti e mobili sarà molto vi facile e soprattutto cercare quello che vi serve. Capita spesso e quasi a tutte di andare sempre di fretta, ma non si rinuncia al make up quindi sarebbe bello poter aprire il beauty o cassetto e trovare subito quello che occorre in men che non si dica.

Allora non resta che capire come organizzare al meglio la postazione per il make up a casa. Va fatta una precisazione se avete spazio a disposizione potete organizzarvi con tavolino e specchio con faretti, questo sarebbe a dir poco magnifico.

Basta un piccolo angolo per collocare la toeletta, semplice e funzionale, ma se non riuscite a ricavarlo potete tranquillamente riporre in tutto in beauty case che potrete mettere in armadio o cassetto. Si possono acquistare diversi modelli da quelli rigidi tipo valigetta a quelli morbidi e facili da riporli. Davvero c’è possibilità di scelta in base alle proprie esigenze e spazi. Potete anche rivolgervi in negozio specializzato o acquistarlo on line.

La scelta dovrebbe declinarsi su borselli da beauty funzionali e ben organizzati così da poter riporre tutto quello che avete. Ecco come procedere.

1- Acquistare borselli o contenitori di dimensioni giuste: sicuramente dovrà contenere tutti i prodotti senza tralasciare nulla. Molto funzionali sono i borselli da viaggio perchè occupano poco spazio, magari ne acquistate più di uno se avete diversi prodotti.

2-Trasparenza è il massimo: se i contenitori sono trasparenti sarebbe perfetto così avrete tutto a vista e sapete dove guardare.

3-Disposizione prodotti a rigor di logica: i prodotti andranno nei contenitori o borselli secondo una regola. Dividete in base ai prodotti make up:

rossetti

smalto

matite occhi

matite labbra

ombretti

fondotinta e correttore

4- Non dimenticare i pennelli: non solo i prodotti make up ma anche i pennelli che utilizzate per l’applicazione. Ma non è sufficiente un solo pennello ma più di uno, quindi in questo caso vi consigliamo dei contenitori o dei borselli solo per porta pennelli (potete anche personalizzare voi a casa).

5- Prodotti per rimuovere il make up: non dimenticate il tonico, lo struccante, i dischetti di cotone, cotton fioc e salviettine struccanti. Stiamo generalizzando ma magari c’è qualcuna che preferisce acqua micellare per struccarsi.

Non è poi così difficile organizzare i prodotti make up se non si ha una stanza o un angolo della casa per una postazione. Inoltre ricordate di controllare sempre la data di scadenza dei prodotti per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese, leggete attentamente un articolo completamente dedicato. Se avete qualche piccolo dubbio sui prodotti make up potete applicarne un pò su una zona del viso e vedere se non ci possano essere reazioni, ma se odorate e percepire un odore sgradevole o consistenza diversa, cestinate subito.